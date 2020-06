Así acaba tu televisión en un contenedor de residuos ilegales con destino a África

Que una lavadora vieja, un portátil que ya no funciona, un móvil o una televisión acaben siendo vendidos en África de forma ilegal es ahora un poco más difícil después de que la Guardia Civil haya descabezado un grupo criminal al que seguía los pasos desde hace año y medio. La operación ha acabado con la detención de una mujer italiana de 62 años sin la que no hubiera sido posible trasladar hasta 2.500.000 kilos de residuos peligrosos desde Tenerife hasta países como Senegal, Ghana, Gambia o Togo, donde el resto de la red los reparaba o eliminaba incumpliendo la ley. Transportar un solo contenedor tiene un coste medio de hasta 6.000 euros, algo que para este grupo no debía suponer ningún problema, porque 'colaba' como dispositivos de segunda mano materiales que debían ser tratados como residuos en su origen para después revenderlos.

Ahora, el Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife (Seprona), investiga a 34 personas de Tenerife y Gran Canaria por un delito continuado de traslado ilegal de grandes cantidades de residuos peligrosos a diversos países del continente africano, incumpliendo la normativa comunitaria y nacional que lo regula. Además, para poder llevar a cabo este traslado ilegal de residuos, también cometían un delito de falsificación de documentos. Los investigados, en su mayoría de nacionalidad u origen africano, cargaban contenedores marítimos con infinidad de artículos entre los que se encontraban vehículos a motor, piezas de vehículos, enseres domésticos y, en un gran porcentaje, aparatos eléctricos y electrónicos usados, para su posterior exportación y venta a terceros en determinados países de África.

Estos aparatos usados, según explican a La Información agentes que han participado de la operación, se obtenían de personas o empresas que se deshacían de ellos por quedarse obsoletos o inservibles y eran recogidos por los acusados en la vía pública junto a contenedores que nada tienen que ver con ellos, en las entradas de los puntos limpios ofreciendo algo de dinero a cambio -o una vez cerrados entrando a robarlos- o saliendo a comprar al rastro y posteriormente eran cargados en contenedores marítimos, apilados unos sobre otros sin protección o separación alguna para aprovechar al máximo el espacio sin ninguna medida de seguridad.

Llama la atención de los agentes el gran número de televisiones antiguas (CRT) que incautaron porque "son de las más contaminantes". Durante la investigación también se percataron de que en muchos de los puntos limpios a los que se llevan algunos electrodomésticos para su buen reciclaje las neveras que "ninguna tenía el motor ni rejillas, que es lo que contiene los gases refrigerantes agotadores de la capa de ozono". En cifras, el total de residuos peligrosos enviados de forma ilegal según la investigación asciende a casi 2.500.000 kilos, de los cuales más de 750.000 son residuos de aparatos electrónicos, destacando los monitores y pantallas CRT, que suman más de 160 toneladas, y las neveras, con más de 145 toneladas.

La mujer italiana de 62 años detenida, responsable de un local comercial dedicado a las exportaciones legal de mercancías hacia África, era la que hacía realidad los traslados ilegales sin complicaciones al encargarse de preparar y remitir toda la documentación necesaria a una agencia de aduanas autorizada para el despacho aduanero con la Agencia Tributaria, falsificando previamente los preceptivos certificados de funcionamiento de los aparatos eléctricos requeridos para así poder llevar a cabo la exportación de las mercancías, obteniendo un beneficio económico por cada operación.

Tras cerciorarse los agentes del Seprona de que esta actividad se estaba produciendo de manera continuada y desde hacía varios años en la isla, se llevó a cabo un registro exhaustivo en la oficina de la mujer italiana en la localidad de El Fraile, en Arona, donde se incautó numerosa documentación y material informático con el que tirar del hilo para remontarse hasta 2018... y la investigación sigue abierta. Para transportar este tipo de material de segunda mano se necesitan decenas de certificados, como el documento técnico que garantiza que el aparato está en perfecto uso. La mujer italiana se encargaba de confeccionar dichos documentos como si los hubieran realizado terceras personas dedicadas a la reparación de electrodomésticos.

En los países a los que los enviaban los residuos la legislación sobre el reciclaje o gestión de esta basura tecnológica es laxa o inexistente, lo que pone en peligro a quienes los manipulan o trasladan dichos residuos, en muchas ocasiones niños y adolescentes. Sin ningún tipo de protección y con las manos desnudas, los menores extraen principalmente aluminio y cobre, y están en contacto con cadmio, mercurio, plomo arsénico, fósforo... elementos que son peligrosos si no se reciclan adecuadamente.