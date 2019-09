El conductor del accidente de Salamanca dice que no tomó drogas: dio positivo

El conductor del coche que sufrió un accidente en el que murieron cuatro jóvenes en el municipio de Galisancho (Salamanca) ha declarado este jueves ante el juez que "no recuerda nada de lo ocurrido" esa noche y ha negado que hubiera consumido drogas a pesar de que dio positivo en cocaína, anfetaminas y alcohol.

El joven, de 29 años, -que en ningún momento ha sido detenido- ha comenzado a declarar esta mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca y su comparecencia apenas ha durado media hora, según han informado a Efe fuentes judiciales.

El pasado día 21 de julio, a las 7:30 de la mañana, se produjo un accidente en la carretera DSA-130, que une Galisancho con Almenteros, en el que fallecieron cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años y otros dos resultaron heridos, entre ellos el conductor del vehículo. Tras realizarle diversas pruebas, se determinó que la persona que conducía el coche, dio positivo en los análisis de alcohol y drogas, en concreto de cocaína y anfetaminas.

En su declaración ante el juez, el conductor ha asegurado que desde las 4:30 de la mañana de esa noche no se acuerda de nada, solo que había bebido un litro de cerveza entre varios amigos y que hacía dos meses que no consumía droga, han añadido las mismas fuentes. Preguntado por el juez que instruye esta causa sobre el momento concreto del accidente, el joven ha asegurado que no se acuerda de nada.

Por el momento, el conductor, que se encuentra en libertad, está investigado por cuatro homicidios imprudentes, un delito de lesiones imprudentes y otro de conducción temeraria. Además, tres días después del accidente el juez ordenó la intervención del permiso de conducir del joven.