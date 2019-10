Tráfico planea prohibir a patinetes y bicis que circulen y estacionen en las aceras 

Los patinetes y las bicicletas tendrán prohibido no solo la circulación sino también el estacionamiento en las aceras según la normativa que tiene preparada la Dirección General de Tráfico. Así lo ha informado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la presentación de la campaña "Por aquí no puedo, por aquí no paso" impulsada por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (ASPAYM).

"Las aceras son para los peatones, para los que van en sillas de ruedas y para los padres que llevan sillitas y el objetivo al final es que no van a circular por ellas" vehículos como los patinetes, ha destacado Pere Navarro.

Y ha recalcado: "La normativa que tenemos nosotros preparada ya la prohíbe, pero tampoco van a estacionar en las aceras", ha añadido. En este sentido ha explicado que se deberán suprimir plazas de aparcamiento para automóviles para que se coloquen los patinetes, las bicicletas y las motocicletas.

El responsable de Tráfico ha valorado la bandera que ha enarbolado ASPAYM con esta campaña y ha recordado que además "hay nueve millones de mayores de 65 años que caminan mucho por prescripción médica o por razones de salud y que también quieren que las aceras estén libres de obstáculos".

Pere Navarro ha advertido además de que después del boom de la bicicleta "viene el de los desplazamientos a pie o en silla de ruedas por las aceras, que es un gran motor de transformación de las ciudades". "Es verdad que salen obstáculos por todas partes y a veces no somos conscientes de que para la luz hay un palo que está en la acera y otros para el semáforo, la señal de tráfico o la papelera, además de las terrazas y la publicidad", ha comentado.

"Un palo que aguante la iluminación"

A su juicio "el reto es hacer un palo que aguante la iluminación, que a mitad lleve el semáforo, que encima esté la señal de tráfico y que también sostenga la papelera, lo que es un ejemplo de que solo es cuestión de poner imaginación para ir resolviendo todos estos obstáculos que no se ven desde un despacho pero sí desde una silla de ruedas".

La campaña ha sido presentada por Pere Navarro, el presidente de la Federación Nacional de ASPAYM, Ángel de Propios; el gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Alonso Calzada y la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, María Teresa Fernández Campillo.

Tiene como objetivos hacer un llamamiento a la sociedad sobre la importancia de adoptar en los espacios públicos comportamientos seguros y responsables con los demás para la convivencia y destacar el papel de todos los agentes implicados en la movilidad para prevenir accidentes de tráfico.

Pretende visibilizar acciones incorrectas en la vía pública como las provocadas por vehículos de movilidad personal como los patinetes, los camiones de reparto o los cubos de basura. Para participar en la campaña se ha creado la página web www.poraquinopaso.aspaym.org., que cuenta con un espacio dedicado a recomendaciones para mejorar la movilidad urbana.