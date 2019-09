Autor del crimen de Valga: "He asesinado a tres mujeres, vengan a detenerme"

J.L.A., de 41 años, llamó al 062 nada más llegar a casa de sus padres en Ames (A Coruña). Venía en coche desde Valga (Pontegredra), donde supuestamente habría matado de un disparo a su ex mujer, ex suegra y ex cuñada. Lo hizo delante de sus hijos de 4 y 7 años, que escaparon a casa de un vecino. El autor del triple asesinato de un pueblo que se despertó con la trágica noticia se entregó con una llamada: "He matado a tres mujeres, vengan a detenerme".

Sandra B.J., de 39 años, como cada mañana, lo tenía todo preparado para irse a trabajar. Su hermana y madre estaban en la casa para cuidar de los pequeños. Fue ella la que las avisó de que su ex marido estaba por allí. Y fue la primera en perder la vida tras un disparo con el arma corta que llevaba J.L.A. No tenía permiso y ahora los agentes la estarían buscando en las fincas de alrededor a la vivienda familiar en la que ella vivía sola desde hacía algún tiempo. Se estaban separando. A continuación fallecieron su suegra y su cuñada, de 57 y 27 años respectivamente.

Después, el padre de los dos pequeños de los que ahora se hará cargo un familiar, se dio a la fuga para después entregarse. Una vez hizo la llamada los agentes de la guardia civil acudieron a la vivienda en la que sucedió todo en una localidad de poco más de 6.000 habitantes que hace seis meses ya fue el centro de un nuevo episodio de violencia machista. A continuación se personaron en la casa de A Coruña desde la que había llamado y a las nueve y media fue detenido.

Todo sucedió poco más allá de las ocho de la mañana. El matrimonio llevaba separado desde hace meses y no constan denuncias por maltrato. Los pequeños, que no han sufrido daños físicos, han pasado la mañana en casa de unos vecinos. Ambos se quedarán con un familiar directo que, en todo caso, no será su abuelo, según ha confirmado el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, dado que el equipo de psicólogos que atendió a los menores descartó esa opción al entender que no era "acertado" que residieran con él, dado que "allí faltan su abuela y su tía".

"Este es un momento terrible. Es uno de esos crímenes que te rompe por dentro", ha relatado la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. Ha explicado que las autoridades tienen registrados dos casos de violencia de género en el municipio, uno de riesgo medio y otro de riesgo no apreciable, pero ninguno de ellos era el de Sandra B.J, ya que no constan denuncias previas.

Tampoco había constancia de antecedentes ni denuncias previas por violencia de género ni en los servicios sociales ni en el Centro de Información a la Mujer de la localidad. Con el crimen de esta mujer, son ya 41 las asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 30 (al sumarse estos dos niños) los menores que han quedado huérfanos.

Desde 2003, 1.016 mujeres han sido víctimas mortales de episodios machistas en España. Ni la excuñada ni la exsuegra, también muertas, formarán parte de las estadísticas oficiales. Este es el segundo crimen machista que se registra en Valga, un municipio de apenas seis mil habitantes, en 2019. El pasado mes de marzo un hombre mató a su mujer de un tiro con una escopeta de caza y después se suicidó.

El juzgado que entenderá de este caso será el número dos del vecino municipio de Caldas, en donde se prevé que el detenido pase a disposición de su titular mañana martes, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,

El hombre, tras llamar a la Guardia Civil, fue detenido por una patrulla que, inicialmente, lo trasladó al cuartel de Milladoiro (Ames) y a continuación a Pontevedra, según ha indicado a la prensa el coronel jefe de la comandancia pontevedresa, Simón Venzal.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha convocado para mañana una concentración en la que se guardará un minuto de silencio y que estará presidida por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. Además, el Ayuntamiento de Valga celebrará un pleno a las ocho de esta tarde para mostrar su condena ante este crimen machista y declarará tres días de luto oficial en el municipio.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien se ha desplazado a la zona, ha declarado a la prensa que "cada muerte es una tragedia" y, en este caso, cuando son tres víctimas mortales "de golpe, muchísimo más".