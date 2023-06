Trump admite en una grabación que posee información "secreta" sin desclasificar.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció en 2021 que estaba en posesión de documentación militar "secreta" sin desclasificar, según una grabación recogida por la cadena estadounidense CNN que se publica menos de 24 horas después de que el antiguo mandatario fuera imputado por retención deliberada de información de defensa nacional, ocultamiento corrupto de documentos, conspiración para obstruir la justicia y realizar declaraciones falsas.

"Cuando era presidente, la podría haber desclasificado, pero ahora no puedo", mencionó Trump durante una reunión mantenida ese año, cuando ya había abandonado la Presidencia, en relación con un documento clasificado del Pentágono referido a un ataque a Irán.

CNN informó la semana pasada de que los fiscales se habían hecho con una grabación de una reunión ocurrida ese año en su residencia de Bedminster, Nueva Jersey, con dos personas que trabajaban en la autobiografía de su antiguo jefe de Gabinete, Mark Meadows.

En el audio, Trump no hace ningún amago de esconder la naturaleza de la información que tiene en sus manos. "Secreta. Esta información es secreta. Mirad, mirad esto", dice el expresidente. "La hicieron los militares y me la dieron a mí", añade. El motivo de sacar el tema a colación se debió a una entrevista concedida por el jefe saliente del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Mark Milley, en el que el militar admitió haber dado orden, en los últimos días de la Presidencia Trump, de que sus subordinados no aceptaran ninguna orden ilegal del presidente.

Con voz airada, Trump asegura en la cinta que la información sobre el ataque a Irán procedía directamente del general y que en ningún caso fue idea a suya. "Mira, os pongo un ejemplo. Milley dijo que yo quería atacar irán. ¿Es alucinante o no?. Tengo una pila enorme de papeles y me aparece esta cosa. Mirad. Todo esto es cosa suya. Me presentaron esto -- os lo digo en plan confidencial -- y esto es suyo. Esto es del Departamento de Defensa. Yo no tuve nada que ver. Es suyo", insiste el expresidente.

"Y esto que tengo entre manos me da la razón. Pero resulta que es, o sea, enormemente confidencial. Secreta. Esto es información secreta. Mirad, mirad esto", remacha Trump, en presunta referencia al documento.

Los funcionarios del Servicio Secreto se reunirán este viernes con el equipo legal de Trump y agentes de seguridad para desarrollar un plan para su viaje y comparecencia ante un tribunal federal, según un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, tal y como recoge CBS.

Donald Trump, que este año fue el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado penalmente por el caso del presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels, se convierte así en el primero en la historia estadounidense en ser imputado por cargos penales federales, según el diario estadounidense 'The Hill'. El expresidente ha negado repetidamente haber actuado mal y también ha asegurado que tenía derecho a tener unos documentos que ya había "desclasificado unilateralmente sin pasar por ningún proceso formal".

Imputado en el caso de los documentos clasificados

El propio expresidente de Estados Unidos había informado este jueves de su imputación por el manejo de información clasificada después de que dejara la presidencia del país, según ha publicado el propio exmandatario en su cuenta de Truth Social. "La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados de que he sido imputado, aparentemente por el bulo de las cajas --de documentos clasificados-- (...) Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos (...) Este es un DÍA OSCURO para Estados Unidos. Somos un país en grave y rápido declive, ¡pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", ha publicado Trump.

Por su parte, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha afirmado en una rueda de prensa que no sugirió al Departamento de Justicia lo que debía hacer "ni una sola vez". El abogado de Donald Trump Jim Trusty ha confirmado que el exdirigente ha sido acusado de siete cargos. "No está cien por cien claro que todos ellos sean cargos separados, pero básicamente se desprenden de un cargo de la Ley de Espionaje", ha revelado a la cadena CNN.

"Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, Washington e incluso más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el suelo del garaje donde estaciona su Corvette, y que está 'protegido' solo por una puerta de garaje delgada como el papel y abierta la mayor parte del tiempo", ha asegurado Trump en redes sociales.

Sin embargo, 'The Hill' ha asegurado que el equipo del presidente notificó a los funcionarios del Departamento de Justicia sobre ello y que está cooperando con una investigación en curso. Las autoridades estadounidenses han encontrado más de 300 documentos con marcas clasificadas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida. La mayor parte de la investigación de documentos ha sido realizada por un gran jurado de Washington.

La decisión del gran jurado ha llegado tras meses de investigación del Departamento de Justicia, en una pesquisa liderada por el abogado especial Jack Smith, que también se encuentra investigando el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio y por los intentos de Trump para obstruir el cambio en la Presidencia del país, según la cadena NBC News.

El expresidente también se enfrenta a varias investigaciones, como la falsificación de registros comerciales relacionados con su presunto papel en los pagos de dinero secreto hacia el final de su campaña presidencial de 2016 y otra relacionada con las elecciones de 2020.