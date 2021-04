Valencia investiga un posible caso de variante india en una mujer ingresada. 

La Conselleria de Sanidad valenciana está analizando las secuencias de PCR de una mujer ingresada por coronavirus en el Hospital General de València por si corresponden a la nueva variante india ya que su hermana, que permanece en aislamiento, viajó a este país.

Así, según han confirmado fuentes del departamento que dirige Ana Barceló, se están haciendo aún secuencias de PCR para aislar la variante y los primeros análisis no descartan algunas de las cepas, aunque es pronto para afirmar qué cepa es y los resultados no se tendrán hasta dentro de unos días. En cualquier caso, recalcan que se trata de "un caso que es único y está aislado". En ese sentido, han explicado que se investiga si corresponde a la cepa india porque la hermana de la afectada ha viajado a ese país. No obstante, han recalcado que "no hay aún constatación clínica de qué cepa es".