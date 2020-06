La Fórmula 1 fue una de las competiciones deportivas que más agresivamente apostó por un retorno a la actividad, aunque sea con un calendario más corto de lo normal: de momento, solo hay ocho pruebas confirmadas, pero la idea es que se celebren el máximo de Grandes Premios y, por ello, se disputará una carrera por semana -en lugar de las tradicionales dos o tres semanas entre pruebas-. Principalmente, se trata de una cuestión económica. Hay tanto dinero en juego que la web de la Fórmula 1 está intentando rentabilizar al máximo su producto, hasta el punto de empezar a vender mascarillas... El problema es que no sirven para nada.

Disponibles en blanco y en negro, las mascarillas de la Fórmula 1 cuestan 19 euros por paquete. Pero, al margen de su estética atractiva -con el logo de F1 en un lateral-, "no sirven como producto sanitario", tal y como reconoce la propia web. Para ver esta advertencia, es necesario pinchar en un botón de 'Leer más', ya que entre sus características principales solo se explica que se trata de un pack de tres mascarillas con "tres diseños únicos, perfectas para mostrar tu apoyo [a la F1] estés donde estés, hagas lo que hagas".

Los detalles principales del producto no señalan que no tiene función sanitaria. F1

Pinchando en el citado botón, encontramos la sorpresa: "Este producto no es un producto sanitario", explican las características extendidas, en las que se especifica que "no está destinado a ser un equipo de protección personal y no debe ser utilizado por profesionales de la salud ni en un entorno sanitario o clínico. El producto no está destinado a prevenir o proteger de ninguna forma de enfermedad". Asimismo, se detalla que está fabricada con 100% poliamida y advierte del peligro de asfixia que puede suponer: "No está destinado a niños. Los niños pueden asfixiarse".

Una política de merchandising que contrasta con la preocupación generalizada en el 'paddock': la temporada de Fórmula 1, que comienza el próximo 5 de julio en Austria, arrancará con un extenso dispositivo de prevención para evitar contagios, con más de 10.000 pruebas de coronavirus para el circuito de Spielberg. De hecho, la cautela ha imperado en el calendario, ya que las dos primeras pruebas del Mundial -Austria y Hungría- se celebrarán sin público.