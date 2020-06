"Ministerio de Sanidad, dialoga con los médicos". Cerca de un centenar de residentes, según fuentes sindicales, han lanzado una última llamada de socorro al titular de la cartera, Salvador Illa, para que recule y apruebe una elección presencial de plazas MIR. Como una marea blanca de batas y mascarillas, los profesionales se han plantado frente al ministerio bajo este lema, a 48 horas del pistoletazo de salida de una elección telemática que lleva semanas trayendo de cabeza a los sanitarios. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado la protesta, en "un último intento" para lograr que el departamento dé marcha atrás y falle a favor de una elección de plazas MIR de forma presencial. La CESM llamó a la manifestación contra lo que consideró un "ninguneo de los profesionales" por parte del titular de Sanidad.

El sindicato fue claro. Una vez agotada la sexta y última prórroga del estado de alarma, sin frenos a la movilidad nacional e, incluso, tras la llegada de los primeros turistas internacionales, desde CESM llevan días incidiendo en que "no se entiende la obstinación" de los responsables de la cartera del ramo en un sistema telemático que, desde el primer momento, ha generado diversos problemas a los aspirantes e incrementado la tensión que acompaña a cualquier oposición. El sindicado justificaba el llamamiento en el silencio institucional del departamento: "Y pese a no haber obtenido respuesta aún de la Administración en un claro intento de entorpecer nuestra actividad".

"Tras seis años de facultad, al menos uno de MIR, hay mejores maneras de empezar. A tiempo de rectificar, eviten sufrimiento innecesario". Ángela Hernández Puente, cirujana General y miembro del sindicato AMYTS, avala así la protesta en su cuenta de Twitter. No es la primera vez que los residentes instan al ministro Illa a reconsiderar su decisión. El colectivo ya presentó varias propuestas para la celebración presencial de esta elección, tal y como se ha venido produciendo tradicionalmente.

Los residentes o MIR -médicos graduados en formación- han trasladado sus reticencias a una resolución que ya tiene plazos y el próximo 25 de junio como pistoletazo de salida. conlleva "muchos riesgos", aseguraban desde CESM. Las mismas voces dejaban claro que, si finalmente se cumplían los temores que auguraban los residentes, sería el Ministerio de Sanidad quien tendría que asumir sus aciertos y errores en relación al proceso, que sigue generando "muchos miedos y dudas".

Las lagunas del sistema telemático

Como en años anteriores, el orden de cada profesional en las listas de selección será determinante para obtener el puesto deseado. Aquel que haya obtenido una nota promedio mayor elegirá primero qué especialidad va a realizar y en qué hospital desea hacerlo, las plazas se irán asignando en orden hasta llegar al que haya registrado una nota más baja será el último. A diferencia de lo ocurrido en otras convocatorias, esta vez los opositores no podrán guiarse por lo que elijan los compañeros lo que abre la puerta a una serie de plazas vacías que, de no resolverse, repercutirán en una mayor carga asistencial para las plantillas y una peor asistencia para los pacientes.

Ese posible sobrante de plazas al final del proceso del que hablan los MIR, EIR y PIR es fácil de entender. Puede darse el caso de que ninguno de los candidatos incluya en un principio algunas de las plazas a concurso. En tal caso, al no poder modificar la selección, incluso llegado al último opositor, esas plazas quedarían sin candidato aún cuando la puja haya terminado. ¿El resultado? Plazas sin sanitarios y sanitarios sin plaza. El ministerio aún no ha definido cómo se resolverá este asunto, si con una nueva convocatoria, o dejándolo correr. Aún en la nueva normalidad, la Sanidad no está en condiciones de perder manos.