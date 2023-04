Alsa lanza 100.000 plazas a 10 euros para toda España para celebrar su aniversario

Alsa cumple 100 años y lo celebran con una promoción a partir de mañana jueves, 20 de abril, de 100.000 billetes de autobús a 10 euros a lo largo y ancho de la geografía española. Además, para los clientes de Alsa Plus la fecha de venta arranca este miércoles. Solo habrá que elegir una fecha y buscar PROMO100.

¡Esta semana celebramos nuestro centenario! 😁🎉

100 años moviéndonos juntos. 100 años de historias.



Regístrate en nuestra web y sé el primero en enterarte de lo que tenemos preparado... https://t.co/NYxwzwgJyk#Alsa100años #Centenario pic.twitter.com/h5cUI5F48k — Alsa (@Alsa_autobuses) April 18, 2023

Cuáles son las condiciones de la promoción de Alsa

La compañía española detalla a través de su página web que las plazas son limitadas. Si bien admite el cambio, pero no la anulación. En cuanto a los recorridos, se incluyen tráficos nacionales e internacionales de más de 150 kilómetros en servicios Confort. Esta promoción es exclusiva para billetes de ida o ida y vuelta cerrada, es decir, no se puede aplicar para billetes con vuelta abierta y estará sujeta a la disponibilidad de cada tráfico. Por otra parte, no será acumulable a otras promociones o descuentos, salvo al de familia numerosa.