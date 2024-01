Las altas temperaturas impulsan los viajes hacia el norte de España tras la pandemia.

Si la pandemia dio un estímulo sin precedente a las ganas de viajar, el cambio climático aleja cada vez más a los turistas de los destinos más cálidos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de viajes a las zonas de la península con climas más fríos (en la cornisa Cantábrica, Castilla y León y las provincias del Pirineo) se ha recuperado mejor que el registro en las zonas del sur y del interior. En concreto, los datos arrojan que en las áreas del norte los viajes han crecido en 639.292 frente a la pandemia, mientras que en el resto de las ciudades de la península el registro todavía sigue 397.517 viajes por debajo de los niveles alcanzados en 2019.

El reclamo del sol y playa sigue siendo el gran tractor del turismo nacional. Pese a que sigue por debajo de los niveles prepandemia, los desplazamientos hacia los municipios de interior, costa mediterránea y sur sumaron 45 millones en 2023, a lo que hay que sumar los 13,9 millones de las ciudades registradas por el INE en Canarias y Baleares, frente a los 11,5 millones de la zona norte.

No obstante, el buen comportamiento de los viajes al norte es una tendencia que es susceptible de ir a más por el cambio climático. El Regional impact of climate change on European tourism demand publicado por la Comisión Europea en julio de 2023 estimaba un impacto negativo del aumento de la temperatura media en las pernoctaciones hoteleras de regiones más cálidas.

En el escenario más extremo -un aumento de 4ºC en las temperaturas medias- se marca una senda en la que autonomías como Murcia o Andalucía reducían las pernoctaciones significativamente -en torno a un 9,1% en el caso de Murcia-, mientras que otras como Cantabria o Asturias mejoraban sus perspectivas con respecto a un escenario sin impacto del cambio climático.

Las proyecciones de Bruselas para España son especialmente severas en temporada alta. Para el conjunto del año, en los escenarios de una subida de temperaturas de tres y cuatro grados centígrados se observa una caída de la demanda turística del 1,6% y del 3,1%, respectivamente, algo que incluye una desestacionalización de los viajes que tenderían a desplazarse hacia meses más fríos, entre octubre y mayo. Sin embargo, para los meses de julio y agosto, la investigación prevé una caída de la demanda turística de hasta más del 15% en el escenario más extremo.

Los extranjeros se decantan por el frío

En este sentido, los datos del INE ponen de manifiesto que son los extranjeros los que más están cambiando sus dinámicas de viaje hacia áreas del norte de la península. En los municipios del sur, el interior y la costa mediterránea se han registrado algo más de 900.000 viajes menos de turistas internacionales en 2023 que con respecto a antes de la pandemia. Sin embargo, en la zona norte los trayectos por este tipo de visitantes han aumentado en medio millón.

En lo que se refiere al turismo nacional, el número de trayectos realizados a ambas regiones ha aumentado. En las autonomías del norte el incremento ha sido de unos 70.000 viajes y en el resto de la península de casi 600.000. No obstante, a nivel general la recuperación de los desplazamientos de los residentes ha crecido en más de 650.000 desde la pandemia, mientras que el dato extranjero sigue ligeramente por debajo de los niveles de 2019 (un 1,45%) con 420.000 desplazamientos menos.

Más allá del calor

Tanto el verano de 2022 como el de 2023 han dejado claros ejemplos de cómo cambia el turismo en una situación de calor extremo. En el último informe sectorial de CaixaBank Research, el equipo de investigadores concluye que existe una correlación negativa entre el crecimiento del gasto turístico y la temperatura media en verano de 2023.

Esto implica que el gasto turístico ha crecido hasta cerca de un 45% más en los municipios menos cálidos de España con respecto a 2019, mientras que en los más cálidos (por encima de los 23ºC de media) el incremento se ha limitado a una horquilla entre el 25% y el 35%, destacan.

El aumento del calor con respecto a la temperatura promedio de los destinos también provoca cambios en los patrones de consumo de los turistas. CaixaBank Research destaca que con cada grado de desviación de la temperatura diaria media en julio y agosto de 2022 y 2023 respecto a la temperatura diaria media histórica -es decir, en momentos de ola de calor- está asociado con una bajada del 0,27% del gasto turístico en las horas centrales del día, y con una subida del 0,14% por la noche. Esto provoca que en días de calor extremo el gasto turístico agregado cae un 0,12%.