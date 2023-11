El emotivo anuncio de Suchard para la Navidad 2023: "Lo hemos hecho bien"

Tras el anuncio de Mariah Carey con su popular villancico y la emisión del anuncio de Suchard podemos asegurar que "ha comenzado la Navidad". Esta semana, la popular compañía de turrones ha publicado el que se ha convertido en el primer spot de la temporada navideña. En un minuto y medio de metraje y bajo el lema "la vida es eso que pasa entre Navidad y Navidad", la compañía narra una emotiva historia que ha emocionado al público. En pocos minutos, el vídeo publicado en redes sociales se ha hecho viral sumando numerosas reproducciones y muchas reacciones.

"La Navidad es celebrar la vida, juntarse con nuestros seres queridos, hacer balance del año y disfrutar de momentos mágicos. Sigamos celebrándola. Porque la vida es lo que pasa entre Navidad y Navidad", afirman desde Suchard en la presentación de este vídeo protagonizado por dos abuelos.

Así es el anuncio para Navidad de Suchard

En este primer anuncio de Navidad, los dos protagonistas se preguntan si lo habrán hecho bien con sus hijos. En ese momento, comienza una cuenta atrás en la que viajan al pasado recordando los momentos más tiernos que han vivido con su familia a lo largo de los años. Momentos de pandemia con mascarilla y videollamadas, las primeras Navidades de sus nietos, el instante en el que sus hijos presentan a sus parejas, embarazos, abrazos y sonrisas. Una sucesión de imágenes con la que resulta difícil no sentirse identificado.

Así con un dardo directo al corazón, Suchard apela al sentimiento más profundo que se desprende en los días de Navidad: la felicidad del reencuentro con los seres queridos. Sentarse en la misma mesa para celebrar las fiestas, abrir los regalos del día de Reyes y compartir turrones entre risas y recuerdos de Navidades pasadas.

La Navidad es celebrar la vida, juntarse con nuestros seres queridos, hacer balance del año y disfrutar de momentos mágicos. Sigamos celebrándola.



Porque la vida es lo que pasa entre Navidad y Navidad 🎄#NuncaDejemosDeCelebrarla#SuchardSigamosCompartiendo pic.twitter.com/EtNkqpL0Ou — Suchard España (@Suchard_ES) November 8, 2023

No es de extrañar que en su corta historia de vida, el anuncio de Navidad de Suchard sume 800.000 reproducciones, un número que seguirá creciendo con fuerza en los próximos días. La empresa de turrones ha conseguido impactar a la audiencia que han comentado y compartido las imágenes con lágrimas en los ojos.

Otros anuncios de Navidad

Ahora que ya hemos podido ver el anuncio de Suchard, que este año se aleja de sus popular canción: "En estas Navidades, turrón de chocolate. En estas Navidades, turrón de Suchard", y deja atrás a Papa Noel para protagonizar su spot con una pareja de abuelos, estamos deseando ver el resto. Campofrío, El Corte Inglés y Lotería de Navidad son los siguientes anuncios que todos los amantes de esta época del año están deseando ver en televisión.

Mientras Mariah Carey da la vuelta al mundo entonando "All I Want For Christmas is You" desde el 1 de noviembre, en España esperamos los tradicionales anuncios navideños que marcan la espera hasta el momento en el que nos sentemos a la mesa con nuestros familiares. Cerrar el 2023 brindando y aplaudir la llegada del 2024, un año que vendrá cargado de nuevas ilusiones.