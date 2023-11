Mariah Carey y su fortuna de 320 millones de euros gracias a su villancico inmortal

La voz de Mariah Carey entonando "All I Want for Christmas Is You" empieza a resonar en nuestras cabezas en cuanto acaba Halloween, anunciando anticipadamente, un año más, la llegada de la Navidad. Porque, aunque falten casi dos meses para que comience oficialmente la temporada de mazapanes y villancicos, la cantante estadounidense no tardó ni un minuto de la medianoche del 1 de noviembre en inaugurar con un vídeo la temporada navideña. Nada extraño sabiendo que esta canción le ha generado millones de euros en beneficios desde que se estrenó en 1994. Tiembla, Leticia Sabater.

Un meme que en el caso de Carey es asumido con gusto, ya que es en buena parte responsable de que su fortuna en 2023 haya engordado hasta los 320 millones de euros, según Celebrity Net Worth. Por eso, y viendo en el horizonte una nueva temporada de Black Friday, Cyber Monday y demás compras compulsivas, es un buen momento para repasar en qué ha gastado la artista estadounidense parte de todo ese dinero.

Mariah Carey tiene una mansión en Atlanta de 9 millones de euros

Mariah Carey ha sabido invertir parte de su fortuna en bienes inmobiliarios capaces de reflejar su estatus. Un claro ejemplo es la compra en 2022 de la mansión en la que estuvo de alquiler Dwayne "The Rock" Johnson en Atlanta y que en su día terminó con la puerta delantera destrozada por el actor. Se rumorea que la propiedad le costó nada menos que 9 millones de euros, una cifra que, aunque es solo un pequeño porcentaje de su patrimonio neto, no deja de ser una inversión considerable a futuro. Esta mansión de lujo es un espacio adornado con todas las comodidades imaginables, incluyendo un estudio de grabación de última generación y una piscina que más bien parece un oasis privado.

Ingresos de Mariah Carey en Derechos de autor

Mariah Carey también ha tenido que enfrentarse a gastos menos placenteros… precisamente por los litigios derivados de los derechos de autor de su emblemático villancico navideño. Se estima que ha invertido alrededor de 2 millones de euros en su defensa legal a lo largo de los últimos años. Recientemente, la cantante ha vuelto a ser demandada por el compositor country Andy Stone, quien le reclama nada menos que 20 millones de dólares.

Rolls-Royce Phantom, el coche de lujo que conduce Mariah Carey

En cuanto a coches de lujo, Mariah Carey no tiene nada que envidiarle a otros fanáticos como Jay Kay (el cantante de Jamiroquai). Puede que su colección particular no sea tan extensa, pero se dice que desembolsó cerca de medio millón de euros en un Rolls-Royce Phantom, un vehículo que no es simplemente un medio de transporte, sino un lujo rodante.

Mariah Carey dona parte de su dinero a causas humanitarias

Pero entre su partida de gastos también están las contribuciones sociales y humanitarias. Algunos tabloides apuntan a que Carey ha donado más de 1 millón de euros a diferentes causas a lo largo de los últimos años. En cualquier caso, lo cierto es que la cantante se ha mostrado a favor de numerosas causas sociales durante su carrera, incluyendo la creación de un campamento de verano para niños en riesgo de exclusión social o la realización de una campaña en favor de los derechos LGTBIQ+. También es justo señalar que en 2011 Carey aceptó un millón de euros por cantar para el exdictador libio Muammar Gaddafi y su familia.