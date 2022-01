Los autónomos 'vigilarán' las cuotas de Escrivá: "Ojalá sea algo justo de verdad"

Luis Alberto se levanta a las 7 para ir a trabajar y hay días que no regresa a casa hasta las 9 de la noche. Es profesor de autoescuela, pero 'saca un hueco' para atender a La Información en su hora de comer: "Es una profesión muy poco uniforme". Este autónomo se queja de la poca regularidad que tiene el negocio: "En los meses de verano ingresamos bastante pero luego, en meses de invierno y épocas de exámenes, apenas damos tres clases al día". La medida que estudia el Ministerio de Seguridad Social no le pilla por sorpresa: "Algo he escuchado por la radio y a falta de que lleguen a un acuerdo, no me parece mal". Este profesor se muestra expectante ante una reunión que puede marcar el futuro de los autónomos de nuestro país.

El Ministerio de José Luis Escrivá ha presentado una nueva propuesta para el sistema de cotización de autónomos que plantea un sistema flexible de 13 tramos. El modelo establece una cuota mínima que ronda los 184 euros al mes para aquellos trabajadores autónomos con ingresos por debajo de los 600 euros, al tiempo que establece una máxima de 1.267 euros mensuales para aquellos que ingresen más de 4.050 euros. En la propuesta se mantiene la tarifa plana y se focaliza en las personas con rendimientos inferiores al SMI para apoyarlas en el inicio de su actividad.

Luis Alberto, cauteloso, confiesa que a priori la idea le parece buena: "Lo normal es que aquel que más ingresos genere tribute más a la Seguridad Social". Este autónomo explica que hay meses que puede situarse en tramos mas altos, pero aún así, cree que es una medida justa: "Hasta ahora no hay incentivos para que los que ganan más paguen más impuestos, por lo que, en caso de que finalmente se aplique, me parecería una medida que va en dirección de acabar con las desigualdades. Ojalá sea justa de verdad", culmina.

Diego regenta un bar en el distrito de Retiro. Autónomo desde hace 25 años, atiende a La Información justo antes de 'la hora punta' de su comercio: "Todo lo que sea igualar los impuestos lo veo bien". Este autónomo deja sus 'cuentas' a una gestoría, pero ve con buenos ojos que "el que ingrese 6.000 euros se encuentre en un tramo superior que el que solo declara 600 euros". Aún está a la espera de que se oficialice esta medida y tampoco cree que se pueda ahorrar mucho: "El bar es muy pequeño, y solemos declarar una media de 700 euros de ingresos, por lo que nos ahorraríamos unos 50 euros si lo comparáramos con alguien que ingresa 1.200 euros".

Según fuentes del diálogo social, se parte de un sistema injusto donde "por ejemplo paga lo mismo un autónomo con rendimientos de 400 euros que otro con 6.000". El objetivo de esta normativa es la de corregir la desigualdad y buscar la justicia. "La reforma que se aborda no sólo incide en la cotización, lo hace para mejorar la acción protectora del sistema: cese de actividad, IT, nacimiento de hijo… ". Según estas fuentes, dos de cada tres autónomos verían reducidas sus cotizaciones respecto al sistema actual: "Los autónomos de ingresos más bajos pagarían hasta 1.300 euros menos al año y los que tienen beneficios de entre 600 y 900 euros al mes, un colectivo muy numeroso, casi 600 euros al año". La próxima reunión para abordar este tema se celebrara el próximo lunes.

La decisión de introducir tramos a la cuota de los autónomos en la Seguridad Social supondría una novedad sin precedentes. Desde la propia administración aseguran en la actual legislación solo tributan de esta manera las trabajadoras del hogar, a partir del año 2012. A falta de que se 'afilen' los puntos finales de este acuerdo, todo apunta a que los autónomos de nuestro país se enfrentarán a un nuevo sistema de cuotas que va en dirección de una fiscalización más justa y diferenciada.