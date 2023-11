City Sightseeing prevé usar IA para las audioguías de los 'tours' turísticos

City Sightseeing Worldwide prevé revolucionar el año que viene los 'tours' turísticos con la incorporación de la inteligencia artificial (IA), que permitirá ofrecer a los clientes un producto personalizado en lugar de las tradicionales grabaciones en los diferentes idiomas hechas con anterioridad y con el mismo contenido para todos. "Cada vez vamos a ver más realidad aumentada y virtual no solo en la experiencia en el destino, sino ya en la etapa previa a la reserva", ha señalado a EFE su fundador y consejero delegado, Enrique Ybarra, en el marco de la 23 cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Tanto la realidad virtual como la aumentada van a empezar a incluirse en la información al turista para que tenga una buena idea de lo que va a ser su experiencia de viaje, "pero algo que va a transformar mucho a la industria en general es la IA, ya no solo por lo que se puede saber sobre el cliente, sino por lo que se le va a poder ofrecer", ha apuntado.

El contenido que se le da hoy en día en todos los 'tours' son dichas grabaciones, que muy pronto se verán reemplazadas por una herramienta, a la que el cliente podrá plantear sus inquietudes antes de empezar una experiencia turística por la ciudad.

El grupo de autobuses turísticos español está desarrollando en estos momentos una herramienta con una empresa de inteligencia artificial con la que el turista podrá interactuar y decirle qué es los que más le interesa (cultura, jardinería, cerámica etc.), para que le prepare un recorrido personalizado. "Y eso, de cara al cliente, es una maravilla porque no va a tener que oír cosas grabadas que no le interesan".

Ybarra, que prevé que podrán lanzar su nueva herramienta en el segundo o el tercer trimestre de 2024 en dos o tres destinos pilotos, está convencido de que va a revolucionar el mercado, al darle al cliente "un servicio que era inimaginable, totalmente personalizado y, además, al instante".

Sostenibilidad

City Sightseeing ya tiene en casi todos los destinos un 'walking tour' (recorrido a pie) con guías y está buscando también, debido al cierre al tráfico de los cascos históricos de las ciudades, otros modos de locomoción como bicicletas o 'boogies', que espera presentar en 2024, complementándolos con su producto principal.

La ida es que el visitante se lleve la mejor experiencia del destino y, para ello, "no podemos enseñar solo una parte de la ciudad", ha indicado. La compañía utiliza vehículos de bajas emisiones, pero Ybarra cree que habrá que esperar unos años para poder incorporar autobuses eléctricos, ya que el elevado precio de los que hay actualmente en el mercado hace inviable cualquier proyecto.

Cuestan casi tres veces más que los normales (800.000 euros frente a 300.000), por lo que Ybarra considera que deberían estar subvencionados hasta que los precios se normalicen y sean asequibles para las empresas.

City Sightseeing "cada día le da más contenido a su propio producto para que realmente no sea un simple paseo para ver cosas, sino una experiencia", ha añadido. El cliente e incluso las autoridades y el sector privado locales "ven cada vez más valor en nuestro producto porque dinamiza el turismo y lo lleva a zonas donde, si no es por nosotros, no llega, descentralizando los puntos turísticos calientes de las ciudades".

Recuperación pospandemia

City Sightseing ha igualado este año la cifra de destinos de antes del covid, con un total de 114, gracias a nuevas aperturas, dado que aún le quedan por reactivar algunos como París o San Francisco, y en 2024 prevé crecer hasta 116 ciudades.

También está en niveles prepandemia en cuanto a ingresos y beneficios, aunque "una cosa es ponerte en números de 2019 y otra recuperar las pérdidas de esos años", ha matizado.

Asimismo, este año espera recuperar la cifra de 13 millones de viajeros de antes del covid, si no hay una bajada de tendencia (por ejemplo en sus operativas de Dubai y Shariaj en los Emiratos Árabes se ve un poco de descenso por el impacto del conflicto Israel-Hamás), y en 2024 crecer un 5%.

Tras la incorporación en el último año y medio de cinco ciudades en Vietnam y antes del verano Bangkok (Tailandia), le gustaría seguir abriendo destinos en el sudeste asiático, uno de los mercados con mayor crecimiento, junto con Oriente Medio, donde tiene proyectos en Arabia Saudí (Riad y Yedda). También está viendo Malasia y Japón en Asia, además de Vancouver en Canadá.

En Rusia, una empresa local, con la que tiene un contrato de franquicia, que no puede romper unilateralmente, sigue operando, pero sin que City Sightseeing haga la comercialización del servicio tras la invasión de Ucrania.

En realidad, todo su negocio son franquicias, aunque en un 30% de ellas, en los mercados donde ve mayor potencial, participa en una 'joint venture' con socios locales que son empresas desde muy pequeñas hasta grandes compañías, como por ejemplo Emirates en Dubái.