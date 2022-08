La CNMC recomienda evitar el exceso de protección sobre la propiedad industrial.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado el anteproyecto de ley que modifica las tres normativas que regulan la propiedad industrial -la ley de marcas, la de patentes y la de protección jurídica del diseño industrial-, señalando que se deben tener en cuenta los efectos negativos del exceso de protección de los derechos de propiedad industrial.

En concreto, la CNMC ha advertido de que la nueva ley debe velar por los intereses de los titulares de los derechos de propiedad industrial, pero no puede perder el equilibrio entre estos y la sobreprotección, ajustándose a los principios generales de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Además, en su informe de valoración, la CNMC ha puesto el foco sobre el mercado farmacéutico ya que este proyecto de ley otorgaría monopolios a invenciones farmacéuticas sin garantizar su carácter innovador.

Entre los aspectos positivos, la CNMC ha destacado que se modifiquen de forma conjunta las tres leyes, ya que se consigue una mayor coherencia, uniformidad y consistencia entre ellas, y que se reduzcan las cargas administrativas en los diseños industriales. La CNMC ya había analizado estas tres leyes en informes anteriores y en esta ocasión ha manifestado que "no se ha seguido la recomendación realizada en 2018 sobre la legitimación de los licenciatarios no exclusivos en la ley de marcas". En dicho informe, la CNMC propuso que la normativa fuera más flexible y legitimara al licenciatario que se considerara perjudicado, incluso cuando su licencia no le autorizara expresamente a emprender acciones legales por una violación del derecho de marca.

Reconsiderar los requisitos de acceso

En su informe, la CNMC ha incluido una serie de recomendaciones entre las que destaca fundamentar "mejor" las cuantías de las tasas o reconsiderar los requisitos exigidos para ejercer de agente de la propiedad industrial. Así, en el aspecto económico, la CNMC apuesta por revisar el alcance subjetivo de las bonificaciones para evitar beneficiar a operadores según sean de titularidad pública o privada.

Respecto a las solicitudes de patentes, ha recomendado la extensión a todos los operadores, públicos y privados, de la posibilidad de realizar solicitudes provisionales, salvo que existan razones "imperiosas de interés general" que justifiquen su uso restringido. Además, se recuerda la posibilidad de acudir a bancos de pruebas regulatorios o 'sandboxes' para contrastar posibles mejoras regulatorias.

Finalmente, ha señalado la necesidad de "replantear los modelos de utilidad", ya que estos reconocen el derecho de explotar en exclusiva una invención y, en consecuencia, se producen escenarios de monopolios en invenciones que "no cumplen" con los niveles de exigencia propios de las patentes. En este sentido, la CNMC ha vuelto a apuntar al sector farmacéutico, al ser un mercado donde la innovación es "crucial" y en el que suelen plantearse problemas de competencia.