El campo busca 'llenar' Madrid y fija sus líneas rojas: del IRPF a reformar leyes.

"¡Por supuesto!". Es la frase que responde Ramón cuando se le pregunta si acudirá a la manifestación convocada el próximo domingo en Madrid. El sábado quizá ni se acueste, dice, ya que el domingo tendrá que levantarse a las cuatro de la madrugada para coger un autobús que sale a las cinco. Su estancia en la capital será mínima: llegará a las 10:30, comenzará a protestar a las 11 y se irá sobre las 14 horas. Pero él solo preside una agrupación provincial dentro de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), que -junto con la COAG, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Real Federación de Ganado Selecto (RFEAGAS), la Oficina Nacional de la Caza (ONC), la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) o Alianza Rural, entre muchos otros- se unirán contra el Gobierno para expresar la situación límite en la que se encuentra hoy el campo.

El escenario actual del sector agrario y ganadero en España es el siguiente: áreas despobladas, sequías, altos costes en los precios de la energía y de los carburantes, exigente control en la seguridad alimentaria, falta de inversión o leyes que atacan los intereses de los trabajadores, como la que protege al lobo. Frente a estas complejidades, se encuentra un mercado 'frío', que no atiende a los contratiempos de los productores, y que trata de ajustar la incesante demanda de los consumidores. Un panorama pesimista que empuja a los jóvenes a descartar el campo como salida profesional.

"El mundo rural despierta". Así se titula el manifiesto que firman nueve entidades convocantes y 57 adheridas de distintos puntos de España. Aunque cada organización va a defender en la convocatoria sus propios intereses, todas ellas han fijado 19 líneas rojas genéricas con las que interpelar al Gobierno y que les servirán de ruta durante la protesta. Entre estas, podemos resaltar "planes que permitan la incorporación de jóvenes agricultores, la defensa de la caza ante las políticas ecoanimalistas, la regulación fiscal reducida para la venta del toro bravo como producto cultural, la bonificación de un 35% y un 15% en la factura del gasóleo y la de los plásticos en los fertilizantes o establecer índices de precios y costes de producción en los observatorios de la cadena para cada sector".

Paralelamente a este manifiesto, tres organizaciones -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España- presentaron una declaración en la que exigían al Gobierno medidas, como "un plan de choque que ayude a paliar los efectos negativos del incremento de los costes de producción, exigir y controlar que las importaciones cumplan las normativas que se pide a la producción agrícola y ganadera en España, desarrollo de unos seguros agrarios eficaces y que se puedan asumir por las explotaciones o la reducción de las tarifas eléctricas y del IRPF".

Esta manifestación, anunciada bajo el lema "¡Basta Ya!", será el culmen, tras varias jornadas de protestas previas en diversos puntos del país, como Madrid, que reunió el pasado miércoles a 3.000 personas. Los asistentes, mientras, comienzan a 'calentar' la concentración con eslóganes cada vez más políticos, "nos condenan con la ley de protección de los animales, nos hacen responsables del cambio climático y censuran nuestra cultura y tradiciones".

El hecho de que el Ejecutivo no esté llevando a cabo decisiones ágiles que protejan a los trabajadores, se debe, entre otros factores, al dilema que lanza el economista Santiago Niño Becerra a La Información. "No hay medidas o, mejor dicho, sí las hay, pero a un coste elevado. Bajar la tributación sobre el gasoil es lo más rápido, pero eso supone una caída de los ingresos fiscales que habrá que obtener en otra parte, ya sea reduciendo el gasto público o aumentando la deuda".

Dos manifestantes el pasado miércoles 15 de marzo en Madrid. Europa Press

De momento, el Gobierno ha dado luz verde -en su último Consejo de Ministros- a un paquete de ayudas para hacer frente a la sequía, donde cabe resaltar la rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social, ayudas económicas y líneas de crédito ventajosas. Pero, pese a la batería de medidas que ha aprobado el Ejecutivo, el campo no cede en sus proclamas; y asume una fecha -el próximo domingo 20 de marzo- para mostrar a Planas todo su músculo. Una de las razones por las que estas medidas, quizás, no hayan tenido el efecto de disuasión deseado podría a ser por lo que muchos agricultores y ganadores afirman a este periódico, "no se nos trata como se nos debería de tratar, estamos muy perjudicados y necesitamos otro tipo de política agraria a nivel nacional y europeo".