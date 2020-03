"¿Tienes un minuto?": el 'holding' de las ONG donde reina la temporalidad laboral

"¿Tienes un minuto? ¿Conoces la situación de los refugiados? ¿Te gustaría ayudar a paliar el hambre en África?" Plaza de Manuel Becerra, en el centro de Madrid. Son las 11.00 horas de un día de invierno. Hace frío y mucho viento. Los viandantes de la plaza sortean las preguntas de este 'ejército' de jóvenes que, carpeta en ristre y vestidos con llamativos chalecos, 'asaltan' a los viandantes. "Lo siento, no tengo tiempo". "Ya colaboro con una ONG...", son las respuestas más habituales. "La verdad es que son unos pesados estos voluntarios", dice enfadada Carmen, una mujer de mediana edad, que vive en la zona. "Todos los días igual".

Los captadores de socios para ONGs se han convertido en una parte más del paisaje urbano. Lo que no sabe Carmen es que estos chicos que llevan coloridos chalecos con siglas y causas de todo tipo no son voluntarios. Son personal contratado... Y normalmente con contratos no muy estables. Lo reconoce el propio sector en el estudio 'El Tercer Sector de Acción Social en España 2019: nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico', presentado el pasado 31 de enero. Las condiciones de trabajo en las ONGs "se caracterizan por una relativa precariedad: predominio de la jornada a tiempo parcial, debido a que el 53,5% de las personas contratadas tienen jornadas de trabajo inferiores a 20 horas por semana; y elevada proporción de contratos temporales, que afecta al 37,5% de todo el empleo en el sector".

Es una de las "debilidades" del sector: "La relativa precariedad de los empleos, que se explica, en parte, por tratarse de actividades ligadas a programas a corto plazo, pero también por la propia debilidad financiera del sector; un 'claro déficit' en planes de calidad, participación, auditoría o gestión medioambiental, y una capacidad aún limitada para influir en el diseño de las políticas sociales", reconoce el informe.

Por el contrario, el mismo estudio, realizado por la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), habla de también de que el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en España "emplea a unas 530.000 personas remuneradas, casi un 3% del total de la población ocupada en España (...) Entre las personas remuneradas predominan las mujeres, que son casi siete de cada diez. El colectivo remunerado se caracteriza por un elevado nivel de estudios: el 74% de todas las personas contratadas tienen estudios superiores, lo que contrasta con el 43,2% de la población ocupada española. Tres de cada diez entidades tienen contratadas personas con discapacidad".

María, una antigua empleada como sensibilizadora, asegura que "mi experiencia ha sido fantástica. Puedo asegurar que las condiciones laborales como sensibilizadora me han aportado conocimiento y formación por parte de la ONG. Además, su compromiso como organización médica-humanitaria hacen de este grupo inigualable para garantizar el éxito en todas sus acciones".

Sin embargo, la experiencia de Óscar, que trabajó en Toledo como captador de socios para una organización, no fue la misma: "En la entrevista me dijeron un serie de condiciones y sueldo que luego no era así. Objetivos inalcanzables y si no lo consigues te echan a la calle sin avisar, cuando en el contrato pone que son dos meses de prueba. Sólo les interesa captar socios y sacar dinero de ello".

Algunas ONGs tienen contratadas a empresas de marketing que son las encargadas de buscar a estos captadores de socios. Petra recuerda su paso: "Te ofrecen un contrato, normalmente por el salario mínimo y de media jornada. 20 horas semanales. Yo estaba estudiando y me venía bien sacarme un dinerillo porque además es un trabajo con flexibilidad de horarios, al menos teóricamente. Pero viene la letra pequeña y tienes que cumplir unos objetivos de captación de socios, en mi caso 20 al mes, lo que te hace que tengas que estar muchas más horas trabajando, casi el doble que las que marca tu contrato, pasando calor, frío... en la calle, que luego no te pagan, y si no cumples objetivos vas a la calle inmediatamente. Es prácticamente imposible cumplir objetivos y mantener tu puesto de trabajo. Mi experiencia fue malísima", sentencia.

Según el informe del TSAS, el volumen de intervenciones directas realizadas y estimadas para el año 2018 es de 42,8 millones, una cifra que se aproxima bastante a la de 2008, en el comienzo de la crisis. Entre 2013, año de mayor impacto de la crisis económica, y 2018 el volumen de intervenciones se ha reducido en un 19%. “Este hecho se puede explicar por la recuperación económica, el descenso de la tasa de paro, la disminución de las ejecuciones hipotecarias y otros efectos de la salida de la crisis", explican.

Junto a las personas contratadas, las 530.000 mentadas antes, en 2018 había en el TSAS en torno a 1.055.000 personas voluntarias. Desde 2013 hasta 2018 ha habido una reducción del volumen de este grupo, hasta en unas 220.000, "debido a la caída de la demanda social, mejora de la actividad económica y dificultades de gestión del voluntariado por las entidades sociales", señala el informe.

Además, la financiación pública sigue siendo la fuente de ingresos más importante de las entidades sociales, pero esta ha descendido progresivamente a la vez que ha crecido la proporción de los ingresos procedentes del sector privado y de las propias entidades. Entre 2008 y 2018 la financiación pública de las ONGs del Tercer Sector de Acción Social ha descendido 20 puntos porcentuales, del 61% al 41%, y la financiación propia ha crecido 17,8 puntos, hasta suponer el 33%.

La financiación privada, las popularmente conocidas como donaciones, ha aumentado también, constituyendo en 2018 el 26% de todos los ingresos. En total, el TSAS ingresó unos 16.583 millones de euros en 2018 y gastó unos 16.557 millones. Su actividad representa el 1,45 % del PIB en el año 2018. Un auténtico 'holding' de la 'solidaridad' que, como atestiguan los estatutos de estas organizaciones, no tienen ánimo de lucro.

Un directivo de una de las ONGs más famosas, que prefiere no dar su nombre, reconocía a La Información esta misma semana que "es indudable la labor que hacemos en pro de los más desfavorecidos y nuestro trabajo social, que es encomiable, pero es cierto también que debemos cuidar más las condiciones de trabajo, sobre todo de los captadores, teleoperadores, etc, que en ocasiones, más que por el sueldo, son precarias debido a la inestabilidad y la temporalidad que existe".

Hace apenas unos meses, en septiembre, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía denunciaba una oferta laboral de una ONG por buscar "la contratación de un periodista sin estudios universitarios en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual en un presumible intento de 'ahorrarse' los costes laborales de esta contratación, a pesar de que la ONG declara obtener más de siete millones anuales en ayudas de distintas instituciones públicas".

Igualmente, las ONGs auspiciadas por medios oficiales no se libran de estar en el 'ojo del huracán' por las condiciones laborales de sus empleados. Esther, que trabajó "unos meses" como captadora de socios para una entidad internacional, resume así su experiencia: "Se trata de un trabajo que inicialmente parece muy gratificante porque se supone que ayudas a otras personas a mejorar su vida, pero al final te das cuenta de que lo estás haciendo a costa de tus propios derechos, puesto que debes doblar las horas que constan en contrato para alcanzar los objetivos que te exigen y poder así mantener un mes más el empleo. Por un lado está que teóricamente tienes un buen horario laboral y está bien pagado, a no ser que te toque doblar gratis para llegar a los objetivos, pero por otro, no existe ninguna estabilidad. Da igual que hayas ido bien siempre, si un mes no llegas a objetivos y no quieres renunciar a tus derechos, te despiden".