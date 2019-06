El 'procés' por el que la Línea quiere ser ciudad autónoma como Ceuta y Melilla

“No somos una república bananera y esto no es un nuevo 1-O. Somos linenses, gaditanos, andaluces y españoles, pero queremos que se reconozca la ‘singularidad’ de la Línea”. José Juan Franco (44 años) es el líder de ‘La Línea 100x100’ y alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz). Un edil que arrasó en las pasadas elecciones municipales del 26M hasta convertirse junto con el de Vigo, Abel Caballero, y el de Estepona en uno de los alcaldes más votados de España. Con el 68% de los votos ‘La Línea 100x100’ logró 21 (tenía 9) de los 24 concejales del consistorio de la ciudad fronteriza con Gibraltar y relegó a PSOE (3 concejales) y PP (1 edil) a un papel meramente testimonial. Su propuesta estrella: conseguir para La Línea (62.000 habitantes) un estatuto de Ciudad Autónoma al estilo del que disfrutan, por ejemplo, Ceuta y Melilla, previa consulta a la población.

“Somos el municipio con más paro de España” (un 29,7%), “el de menor renta por habitante, el 90% de los parados carecen de formación, somos el municipio de Europa más expuesto al Brexit porque cada día 11.000 de nuestros vecinos van a trabajar a Gibraltar. Estos trabajadores cobran en libras, pero gastan en euros, y la devaluación de la moneda inglesa ha propiciado que ingresemos 1,3 millones de euros menos al mes. Tenemos un problema enorme de narcotráfico, aunque la situación ha mejorado algo en los últimos meses gracias al trabajo de la guardia civil y la policía, otro grave problema de contrabando de tabaco y otro más de un gravísimo problema medioambiental y contaminación…”.

Franco realizaba estas manifestaciones a La Información este jueves 17 de junio a primera hora de la mañana camino de la constitución de la Diputación de Cádiz, (luego calcó este mismo discurso durante su intervención en el pleno de la Diputación gaditana) donde ha logrado un acuerdo de gobierno con el PSOE (también en la mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar) para dirigir la institución en el que se establecen una serie de inversiones para La Línea de la Concepción como la construcción de una residencia de ancianos o el impulso a la llegada del ferrocarril porque, entre otros déficits, la Línea de la Concepción es el único municipio de España de más de 50.000 habitantes al que no llega el tren.

Además, merced a este acuerdo, el PSOE reconoce y se compromete a impulsar, por ejemplo ante el Gobierno de la nación o la Junta de Andalucía, el reconocimiento de la “singularidad” de la Línea, dice literalmente el acuerdo, por sus “especiales circunstancias sociales, históricas, demográficas, etc, y se planteen soluciones y medidas al respecto”.

“Con estos antecedentes”, reitera José Juan Franco, “¿somos o no somos un municipio singular?”. Un edil que decidió ir adelante de cara a las elecciones del 26-M con su propuesta de ‘procés indepe’ tras comprobar que el Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que el Gobierno Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros del 16 de noviembre de 2018 y en el que prometía una lluvia de millones para la comarca apenas fijaba para la Línea de la Concepción el proyecto de desdoblamiento de una de las dos carreteras de acceso a la ciudad y un juzgado. “Migajas que no resuelven nada y no van a la raíz de nuestro problema”. “Esa fue la gota que colmó el vaso y cuando dijimos: ¡Hasta aquí hemos llegado!”

Para José Juan Franco, “la Línea de la Concepción es la periferia de la periferia. Cádiz es la periferia de Andalucía, el campo de Gibraltar es la periferia de Cádiz y La Línea es la periferia del campo de Gibraltar. ¿Por qué quién nace en la Línea tiene una esperanza de vida (79,5 años, la más baja de España) cinco años menor que, por ejemplo, un habitante de San Sebastián de los Reyes o Alcobendas? Esto no puede continuar así y hay que poner medidas”, asegura. Por todo ello, el edil quiere impulsar la particular ‘independencia’ de su ciudad, “sin dejar de ser en ningún momento gaditanos, andaluces y españoles”, repite, hasta convertirse en ciudad autónoma, “porque se dan las circunstancias para ello”. Ello “nos procuraría una mejor financiación que la que ahora tenemos, a todas luces insuficiente por las enormes carencia con las que partimos, y una serie de exenciones fiscales y tributarias que podrían ser la plataforma de despegue para el resurgir de la Línea. Es de una necesidad imperiosa”, recalca el recién reelegido alcalde.

Y los vecinos, ¿qué dicen? Carmen toma café a media mañana en uno de los bares de la Línea, el bar restaurante Las Cañas. Está jubilada y reconoce que “yo siempre he votado al PSOE, pero desde que salió este alcalde le voto a él. Es el mejor alcalde que hemos tenido y le apoyo en todo. Es muy bueno para la Línea”. “¿Qué si apoyo lo de la ‘independencia’? Yo de eso no entiendo, pero lo que es verdad es que algo hay que hacer porque de La Línea no se preocupa nadie. Somos los grandes olvidados de España”. Paco (40 años), llamémoslo así, reconoce que ‘trabaja’ en Gibraltar. No es uno de los 11.000 linenses que cruzan cada día la verja para acudir a sus empleos legales en el peñón. Se gana la vida trapicheando con el tabaco que compra en Gibraltar, mucho más barato que en España, y revende en La Línea. Reconoce que, “no es lo que me gustaría y sé que no está bien, pero de alguna manera tengo que dar de comer a mis hijos”. Cuenta que se quedó en el paro con la crisis de la construcción, “hace siete años”, y cuando se le acabó el subsidio se ‘echó’ al tabaco. “Este alcalde por lo menos hace más cosas que los anteriores”, reconoce, “pero yo no voto a nadie porque estoy totalmente desencantado de los políticos”. “No sé qué es eso de ciudad autónoma. Yo solo quiero tener un trabajo digno para que mis hijos puedan comer”, sentencia.

El propio alcalde reconoce de la “dificultad” de llevar adelante su propuesta que quiere hacer “siguiendo la constitución y por los cauces que marca la Ley”. De hecho dispone ya de varios informes jurídicos y ha encargado un estudio, “que nos han dicho que estará listo en poco tiempo”, al Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Complutense de Madrid para ver la viabilidad de su promesa electoral y su encaje constitucional. El regidor explica, por su parte, que “el artículo 144.A de la Carta Magna “establece la posibilidad de constituir una comunidad autónoma de ámbito territorial inferior al provincial siempre que se den circunstancias de interés nacional”. El alcalde explica el procedimiento para convertirse en Ciudad Autónoma, que parte de la aprobación en el pleno del ayuntamiento de la propuesta, para lo que no tendría problemas al tener una amplísima mayoría absoluta, y después someterlo a consulta entre la población, “según la ley de referéndum de la Junta de Andalucía” para, posteriormente, si la solicitud es aprobada por la ciudadanía, tener que ser aprobada por el Congreso y el Senado. “Interés nacional existe porque estamos a 30 kilómetros de Marruecos, las playas están ahí y mientras no haya trabajo legal el problema del narcotráfico continuará, pero ¿alguien se cree que el hachís que entra por la Línea se queda en las Línea? Es o no es un problema nacional…”

“Es complicado”, repite el alcalde, que reconoce que su propuesta “no cuenta con el respaldo de los partidos mayoritarios” (PSOE y PP) y los afiliados a La Línea 100x100, “caben en un autobús”, pero, por el contrario cuenta con el respaldo en las urnas del 68% de los votantes de La Línea. José Juan Franco es, por otro lado, el ‘rey’ de las redes sociales. Su cuenta de Facebook, que gestiona el mismo y en el que no hay día que no cuelgue algún selfie hecho con sus vecinos, cuenta con casi 6.000 seguidores, y se ha convertido en el verdadero altavoz de sus políticas. Estos días de su entrada, junto con el Teniente de Alcalde Mario Fernández, en el equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz. José Juan Franco tiene tres carreras y es funcionario Clase A del ayuntamiento de la Línea y ahora, como alcalde, cobra casi 500 euros menos de los que cobraría como funcionario. Ha logrado reducir la “enorme” deuda que tenía la ciudad cuando llegó, 177 millones de euros, y en el pasado ejercicio de 2018 consiguió un superávit de 12 millones en sus cuentas, lo que, “poco a poco” está permitiendo al ayuntamiento proceder a mejorar los servicios, emprender obras en calles y plazas… Bajó el periodo de pago a proveedores de 350 días a 15 y está considerado por la Transparencia Internacional como el ayuntamiento más transparente de España. Ahora anuncia un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, si le dejan, un ‘procés’ para La Línea. Eso sí, “sin salirnos en ningún momento de la Constitución”.