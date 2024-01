Esta es la factura de Endesa que debes eliminar sin leer porque es un virus

Endesa es la última empresa víctima de los estafadores. La Guardia Civil avisa de que los ciberdelincuentes han suplantado su identidad para mandar un correo electrónico con un adjunto en el que los clientes creen que van a leer su última factura de luz y en realidad están descargando un virus que infectará su ordenador robando sus datos personales. Si lo has recibido lo mejor es borrarlo. Si solo lo has leído, envíalo a correo No Deseado. Si lo has abierto y descargado, atento a lo que recomiendan los expertos.

⚠️#AVISO❗️Detectada campaña de distribución de malware mediante correos electrónicos fraudulentos suplantando a @Endesa.#NoPiques, indican que puedes pagar la factura adjunta para que ejecutes un código malicioso e infectes tu dispositivo. Es #phishing👇https://t.co/DnNUODasPO pic.twitter.com/Wf9WYawOhz — Guardia Civil (@guardiacivil) January 7, 2024

Estafa Endesa Estafa Endesa

¿Cuál es la última estafa que suplanta a Endesa?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una nueva suplantación de identidad cuyo único objetivo es hacerse con datos personales de clientes mediante el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos (phishing). En este correo se suplanta la identidad de Endesa con el fin de que el usuario ejecute un código malicioso conocido como Grandoreiro e infecte su dispositivo.

En el correo se muestra un mensaje instando a usuario a descargar su factura correspondiente al mes vencido para dar más credibilidad a esta técnica de ingeniería social. En este caso, hace referencia al período comprendido entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023.

¿Cómo es el correo estafa que suplanta a Endesa?

El asunto utilizado para este correo: 'Área cliente - Ya puede descargar su factura Nº. [número factura]'. Tras clicar en el enlace, te redireccionará a una página web donde se descargará el archivo comprimido. Dicho archivo se almacenará en la carpeta por defecto configurada por el usuario, normalmente en 'Descargas'. El fichero .zip contiene un programa .msi con código malicioso.

En caso de que se ejecutase el archivo, el dispositivo de la víctima quedaría infectado por el malware Grandoreiro, que tiene como objetivo robar información personal del equipo infectado. Si comprobamos el archivo con VirusTotal, este nos muestra que se trata del troyano bancario Grandoreiro.

¿Qué hago si me he descargado la factura falsa de Endesa?

Si has recibido el correo electrónico, pero no has hecho clic en el enlace, márcalo como spam o correo no deseado. Además, sería conveniente eliminarlo de tu bandeja de entrada también. Si has descargado el archivo al hacer clic en el enlace, pero no lo has ejecutado, ve a tu carpeta de descargas y elimínalo. También, deberías eliminarlo de la papelera de reciclaje.

Si, por el contrario, has ejecutado el archivo, posiblemente tu dispositivo se haya infectado y sería necesario seguir las siguientes pautas: