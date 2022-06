Gana 15 millones en el Euromillones: "Nunca compartas dinero con amigos"

El sorteo del Euromillones es un premio compartido entre nueve países europeos, Bélgica, Francia, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Austria, Portugal y España. Cada martes y viernes se juega simultáneamente en estos territorios, aunque se celebran desde París, se emiten en directo en todas las naciones.

Su sistema de plantillas de números imita a muchos otros sorteos similares, en este caso las apuestas deben realizarse como mínimo escogiendo varias cifras de la primera columna, así como dos estrellas, del 1 al 12. Asimismo, todos los jugadores, por el hecho de haber comprado un ticket, acceden a un sorteo adicional llamado 'El Millón', que asigna un código alfanumérico a cada boleto y permite ganar hasta un millón de euros.

La probabilidad de ganar el Euromillones es de una entre 139,9 millones, sin embargo, hay quienes han tenido la suerte de ser los afortunados en acertar los números. Herman, un ciudadano europeo que no ha querido ofrecer más datos sobre su identidad, aseguró en la radio holandesa que había resultado ganador de un premio de 15 millones de euros en este sorteo. En cambio, su consejo para todos aquellos que reciban una gran cantidad de dinero ha sorprendido a los oyentes, ya que asegura que aunque su vida ahora resulta más sencilla, no se siente más feliz que antes.

Compró una casa prefabricada

En un primer momento, cuando se enteró de que era el ganador el sorteo, se sintió estresado: "revisé varias veces mi billete porque no lo podía creer", explicaba durante el programa de radio. Asegura que siempre ha sido una persona trabajadora y que por ello le ha dado un gran valor a ganar dinero, por lo que al recibir una cantidad así tan de repente se sintió abrumado.

Cuando recibió el dinero decidió seguir los consejos que le ofrecieron los expertos de la Lotería Nacional. Además, contrató a dos especialistas en finanzas para que le guiasen en esta nueva situación. "He comprado cosas que antes no podía como una casa para mí, otra 'mobile home' prefabricada para hacer viajes y una de campo en España. También empecé a practicar rallycross, primero con un coche malo y luego fui mejorándolo", señala.

En su opinión, el mejor consejo que puede darle a otros ganadores es que eviten compartir su dinero con familiares y amigos. "Al principio todo el mundo te conoce y sabe lo que tienes. La gente empieza a fantasear e incluso a pedirte dinero", recuerda Herman sobre su experiencia. Más adelante, fue perdiendo conocidos y hoy en día se ha alejado de muchos que se metieron en problemas financieros por no saber gestionar los regalos monetarios. "Si les preguntas cuándo te devolverán el dinero, la amistad se acaba. Nunca le des dinero a tus amigos. Por muy malo que suene, nunca lo volvería a hacer", apunta el ganador del Euromillones.

Aunque asegura que su vida es hoy mucho más fácil que antes, y que en algunas ocasiones la fortuna del Euromillones le ha hecho feliz, cree que este sentimiento no es duradero.