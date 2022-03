Kaliningrado, el 'Miami' de Rusia que es un 'imán' para las empresas españolas.

Erase una vez, no hace tanto, corrían otros tiempos en la Rusia de Putin en los que las empresas no huían del país, si no que apostaban por poner su semilla en el territorio nacional. Una de las zonas que más seduce al empresario es el Óblast de Kaliningrado, región portuaria de Europa Oriental perteneciente a Rusia tras su ocupación en 1945 y que se encuentra a casi 2.000 kilómetros de Moscú. Esta tierra también sedujo a empresas españolas, como Urbaser, que en 2019, junto con el Fondo Ruso de Inversión Directa y la empresa rusa Sibinveststroy, se adjudicaron un proyecto conjunto para construir un complejo de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la región de Kaliningrado.

El complejo tendrá una capacidad de hasta 350.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, para lo que se destinarán hasta 2.900 millones de rublos —unos 46,5 millones de dólares— de inversiones conjuntas para llevar el proyecto a la práctica. Una moneda que hoy en día se ha devaluado hasta un 40%, desde que hace más de una semana Vladimir Putin decidiera invadir con sus tropas Ucrania. Desde entonces un aluvión de marcas reconocidas como BP o Disney han anunciado que abandonan el país.

Sin embargo, la región de Kaliningrado es la parte más occidentalizada de Europa. En su día perteneció a Prusia y hoy es el único de los 47 óblasts que está separado del resto del territorio ruso, enclavado entre el mar Báltico, Lituania y Polonia. Urbaser no es la única empresa española con el punto de mira puesto en este singular enclave.

La compañía almeriense Algaetech Innovation, del grupo Biorizon, participa en ADDinGREEN, que según cuentan a La Información es un proyecto liderado por la empresa rusa de Kaliningrado ZKZ y que busca la mejora del balance nutricional y reducción del contenido antibiótico en alimento animal a través de nuevos aditivos procedentes de plantas medicinales de la región de Kaliningrado. Esta iniciativa está promovida también por agentes españoles, en este caso Clever I+C, consultora de I+D almeriense con sede también en Madrid.

Las administraciones públicas también se han visto seducidas por esta 'curiosa' región. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que a través de Ivace Internacional organizó hace dos años un seminario en Kaliningrado con el objetivo de promocionar el uso del azulejo de la región. Las relaciones comerciales entre el óblast ruso y España tampoco resultan fruto del presente. Ya hace más de 20 años que la empresa Patentes Talgo creó una sociedad mixta en la región para producir vagones especiales. Entonces la compañía disponía de un punto de cambio automático de anchura de las vías.

El 'Miami ruso'

Además de una reconocida sociedad europeizada por sus situación geográfica, Kaliningrado es una región que cuenta con distintos beneficios fiscales para las empresas si los comparamos con el resto del territorio ruso. La 'cuna' que vio nacer a Kant permite a las compañías tener la condición de empresa internacional si cumplen una serie de requisitos, como la de invertir un mínimo 50M de rublos, moneda que se encuentra ahora en un voraz proceso de devaluación, dentro de los seis meses posteriores a la fecha de registro.

Una vez registrada la empresa es libre de realizar transacciones y liquidaciones en moneda extranjera sin restricciones y disfrutará de ciertos beneficios fiscales. Este régimen tributario especial incluye ventajas para los grupos miembros respecto a otros residentes fiscales rusos como la reducción a cero del impuesto sobre los ingresos recibidos como dividendos, así como sobre la venta de acciones de compañías rusas o extranjeras; el establecimiento del 5% de impuesto sobre los ingresos percibidos por personas y entidades jurídicas extranjeras en forma de dividendos correspondientes a las acciones de dichas figuras.

Otra ventaja para operar en Kaliningrado es su condición de Zona Económica Especial y de Zona Franca. Esta 'etiqueta'implica que cualquier mercancía, componente o materia prima importada a la zona está exenta del IVA y de los aranceles de importación. Además, para todos aquellos que inviertan en el óblast la ley establece que el arancel aduanero para la importación de bienes, materias primas y componentes se fija en 0%, lo que convierte este exclave en un territorio muy atractivo para los empresarios extranjeros.