Kike Sarasola seguirá al frente de Room Mate como presidente en la nueva etapa

El fundador de Room Mate, Kike Sarasola, se mantendrá al frente dela compañía en la nueva etapa tras la toma de control por el fondo Angelo Gordon y la cadena Westmond en el pasado julio. Sarasola dejó de presidir el grupo tras el proceso concursal, por el que dejó de estar en sus manos y las de Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega.

La propiedad ha quedado en manos del fondo de inversión Angelo Gordon y de Westmond Hospitality, que han decidido mantener al equipo directivo encabezado por el propio Sarasola y por el consejero delegado, Víctor Fernández. Ahora, la compañía quiere expandirse sobre todo en Europa y analiza todo tipo de operaciones, bien sea de compra de hoteles individuales o cadenas, de gestión o de alquiler, e incluso montar una cadena de hoteles de cinco estrellas, habida cuenta de que el cliente de lujo está en alza.

Actualmente, cuenta con 22 hoteles y 1.500 habitaciones, 11 edificios de apartamentos en seis países -principalmente en España, Italia y los Países Bajos- y un "hostel". Recientemente, han abierto cinco edificios nuevos de su filial Be Mate en México y Colombia y una nueva línea de negocio con un "hostel" en Turquía bajo la denominación Wabi Sabi, con 90 camas, que está registrando ocupaciones del 90 %.

"Queremos buscar hoteles buenos, especiales, únicos, cadenas hoteleras" y "estamos mirando por toda Europa... donde haya una oportunidad, ahí estaremos". La cadena ha subido en 2022 sus precios en torno a un 25% de media, cifra que en el caso de Italia llega al 40 %, una estrategia que Sarasola considera adecuada pese a que haya supuesto una caída de la ocupación de entre un 10 y un 15 %.

Para 2023 augura un primer semestre "muy bueno" como apuntan las cifras "muy positivas" de enero, y una segunda parte del año rodeada de incertidumbres. El turismo procedente de Oriente Medio está siendo muy activo hacia sus hoteles de Amsterdam, Roma y Milán, y se reincorpora al mercado el cliente chino, con un nivel de gasto elevado, que podrían compensar una hipotética debilidad del cliente europeo.

Sarasola pone el foco en lugares como Málaga, Sevilla o Valencia -en las dos últimas están tratando de entrar "activamente"- y en segundas ciudades tanto en España como en Europa. Un 80% de su clientela es internacional y los principales emisores de turistas son, por este orden, Estados Unidos, España, Reino Unido, Holanda y Francia

El presidente espera que las cifras de cierre de 2022, que no ha desvelado, se sitúen cerca de los volúmenes prepandemia (110 millones de euros de facturación en 2019). Los nuevos accionistas han puesto en marcha medidas de optimización de costes para mejorar la rentabilidad global del negocio y su crecimiento en el futuro, con un refuerzo de la estructura de capital y la renegociación de los contratos de arrendamiento de sus establecimientos.

Angelo Gordon es un fondo de inversión alternativo centrado en estrategias inmobiliarias y crediticias y Westmont Hospitality Group es una de las mayores organizaciones hoteleras privadas del mundo, con una cartera de más de 500 hoteles en Estados Unidos, Europa, África y Asia. Sarasola ha explicado en declaraciones a los medios que la decisión del grupo de mantener el equipo y el empleo ha sido decisiva para continuar en el proyecto como presidente ejecutivo "bajo las directrices de los nuevos dueños".

La lección extraída de este proceso -en el que "he perdido Room Mate y casi me arruino", dice- es que aspiraban a un crecimiento demasiado rápido y "en eso llegó el covid", que fue "lo que nos llevó por delante". Ha valorado el apoyo que tuvo en su día de Rosalía Mera, la exmujer de Amancio Ortega, ya fallecida ("inteligente, visionaria, preocupada por sus empleados"), pero ha preferido no hablar de Sandra Ortega, que heredó la sociedad de inversión de su madre, Ros Corunna, y por tanto la participación en Room Mate.