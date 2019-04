La maternidad se retrasa 5 años por los bajos sueldos y las trabas a la conciliación

Las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y los problemas económicos por los bajos salarios hacen que las españolas retrasen su maternidad una media de 5,2 años respecto a la edad en la que tenían previsto tener su primer hijo y tengan menos de los deseados. Son algunas de las conclusiones de la Encuesta de Fecundidad de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no se elaboraba desde 1999, y que, por primera vez, incluye la opinión de los hombres.

En su radiografía de la fecundidad en España, concluye el INE que las medidas de conciliación familiar y el horario son lo que más valoran las mujeres con hijos de un puesto de trabajo, que a medida que aumenta el nivel educativo se retrasa la maternidad, que las que trabajan tienen menos hijos que las inactivas y que las extranjeras tienen más que las españolas, cuya tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer.

En general, y a cualquier edad, lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es que tenga unas buenas condiciones económicas. Las diferencias aparecen entre las que tienen hijos y las que no los tienen, de modo que la conciliación familiar y el horario pasan de ser los factores más importantes para las primeras a los menos relevantes para las segundas. Y que el trabajo sea interesante y las satisfaga personal y profesionalmente pasa de ser la segunda cuestión más importante para las mujeres menores de 30 años sin hijos, a ser la sexta para las mujeres con hijos de la misma edad. Además de los motivos laborales, las mujeres sin hijos alegan otras razones para no tenerlos: no tener pareja, que la que tienen no sea la adecuada o la edad. Y, una de cada cuatro mujeres de entre 30 y 44 años no quiere ser madre.

En el caso de los hombres, el 95% de los menores de 30 años aún no ha sido padre, un porcentaje que ronda el 20% para los de entre 30 a 34 años y los mayores de 40, y que alcanza su máximo (24,4%) para los de 35 a 39 años. Como ocurre con las mujeres, la mayoría de los menores de 40 años tienen un hijo o ninguno y tienen más a medida que aumenta la edad. Entre los mayores de 45 años, algo más de la mitad tiene dos o más hijos.

En España, casi ocho de cada diez mujeres de entre 25 y 29 años (79,2%) aún no ha tenido hijos, un porcentaje que se eleva al 88,1 % para todas las de entre 18 y 30 años. Pero se reduce al 52 % para las de 30 a 34 años; al 27,8 % para las de entre 35 y 39 años y al 19 % a partir de los 40 años.

El nivel educativo, clave

Además de la edad, Estadística ha tenido en cuenta otros factores como la educación y concluye que, conforme aumenta el nivel educativo, se retrasa la maternidad. No obstante, con el paso de los años, las diferencias de número de hijos alcanzado por las generaciones de mujeres que han completado su periodo fértil son pequeñas. Así, las mujeres con estudios superiores que actualmente tienen entre 45 y 49 años han tenido un promedio 1,5 hijos, frente al 1,58 de las que completaron secundaria y 1,63 de las que solo hicieron la primera etapa de secundaria.

Y respecto a la situación laboral, las que están trabajando tienen menos hijos de media en todas las edades (desde los 18 a los 55 años), que va desde una media máxima de 1,5 hijos entre quienes trabajan y 1,8 entre las inactivas. El INE constata que el mercado laboral retrasa la edad de maternidad y, así, el porcentaje de mujeres que trabajan y que no tiene hijos es superior al de las que ya han sido madres en todos los grupos de edad, excepto para las menores de 30 años.

Por último, las mujeres de nacionalidad extranjera tienen más hijos que las españolas y los tienen más temprano. Así, mientras que en el grupo de entre 30 y 34 años las extranjeras tienen una media de 1,2 hijos, las españolas sitúan su promedio en 0,69 hijos. La mayor diferencia se da en el grupo de 25 a 29 años, en el que el porcentaje de españolas que aún no ha tenido hijos es del 83,5 % frente al 55,4 % de las extranjeras.