MIR 2024: fecha del examen, horario y día en el que se publicarán las notas

Tras una intensa preparación que a muchos les lleva años, el examen de acceso para ser Médico Interno Residente (MIR) y el resto de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) se celebra este sábado 20 de enero. La fecha, marcada a rojo en el calendario por miles de médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros sanitarios, supondrá un nuevo punto de partida para los 30.064 admitidos que ansían conseguir el pase a la especialidad. En total, el Ministerio de Sanidad ha habilitado un total de 11.607 plazas para toda la FSE.

Este año, el Ministerio de Sanidad que ahora dirige Mónica García ha aumentado las plazas de especialistas, siendo la oferta para médicos la más amplia de la Formación Sanitaria Especializada. Las plazas quedan distribuidas de la siguiente manera para MIR, FIR, EIR, PIR, QIR, BIR y FIR:

Medicina (MIR): 8.772 plazas.

Farmacia (FIR): 340 plazas.

Enfermería (EIR): 2.108 plazas.

Ámbito de la Psicología (PIR): 247 plazas para la especialidad de Psicología Clínica.

Ámbito de la Química (QIR): 27 plazas.

Ámbito de la Biología (BIR): 65 plazas.

Ámbito de la Física (FIR): 48 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria.

¿A qué hora comienza el examen MIR?

El desarrollo del día del examen será el siguiente: los opositores han sido citados al examen a las 15.00 horas. Los responsables de la Mesa realizarán un llamamiento a viva voz y la identificación de personas convocadas. En ese momento, se les indicará dónde sentarse. A partir de ese momento, los aspirantes no podrán utilizar el teléfono móvil ni cualquier dispositivo de almacenamiento. Cuando todos se encuentren sentados y se cierren las aulas, se procederá al desprecintado de las cajas que contienen los los cuadernillos de examen y las hojas de respuesta, una acción que tendrá lugar en torno a las 16 horas.

En total, se establecen cuatro horas y media para la realización del examen y durante la primera de ellas no estará permitido abandonar el aula. Lo mismo sucede cuando falten 30 minutos para finalizar la prueba.

Cuántas opciones de respuesta tienen las preguntas del MIR

El examen para el MIR y el resto de la FSE ofrece cuatro posibles respuestas para cada una de las preguntas del examen en el que solo una de ellas es válida. Para la puntuación, cada acierto sumará tres puntos mientras que los errores penalizarán con un punto. Aquellas preguntas que queden sin responder no sumarán ni restarán en la puntuación final.

Cuándo se publican las notas del MIR 2024

Tras la celebración del examen MIR este 20 de enero, la siguiente pregunta que se hacen los opositores es: ¿cuándo se publicarán las notas? Según ha confirmado el Ministerio de Sanidad, el día 21 se publicarán las respuestas del examen por lo que los candidatos ya podrán ir echando cálculos sobre cuál será su calificación. Oficialmente, no será hasta cinco días hábiles después de la celebración de la prueba cuando se publiquen las notas. En ese momento, se abrirá el plazo de reclamaciones que se presentarán telemáticamente en la web de Sanidad.

Las Comisiones Calificadoras analizarán y estimarán o rechazarán dichas reclamaciones anulando las preguntas o modificando las respuestas, tras lo que aprobarán la plantilla definitiva de respuestas correctas.

Está previsto que, una vez superado el proceso de reclamaciones, a finales del mes de febrero, un mes después de la prueba escrita, los aspirantes ya puedan conocer su nota definitiva y su número de orden para elegir especialidad. Ante estos listados también de facilitará un tiempo de reclamaciones, no siendo oficiales los resultados hasta finales de marzo (dos meses después del examen).

Cuándo se elige plaza en las especialidades del MIR 2024

El inicio del proceso de adjudicación de plazas se realizará de forma electrónica a partir de abril. De momento, las fechas exactas, así como el reparto de elección por días, no se conoce. Sin embargo, Sanidad ya adelantó que, como en las ediciones anteriores, tras el llamamiento ordinario de adjudicación se abrirá el plazo extraordinario con el objetivo de cubrir plazas no cubiertas, como las correspondientes a Medicina Familiar y Comunitaria que no se han ocupado al completo en las últimas ediciones. Por el contrario, se espera que Dermatología vuelva a ser la más demandada y que acabe su cupo en las primeras jornadas de asignación.

La toma de posesión de plaza tendrá lugar, previsiblemente, a finales de mayo de 2024.

¿Cuántas plazas MIR hay por cada especialidad?

En cuanto a la distribución de las plazas por especialidades, la Medicina Familiar y Comunitaria contará con 2.492 plazas, lo que supone un aumento de 37 plazas en comparación con la convocatoria de 2023. Otras especialidades como Dermatología, Anestesiología y Medicina Interna también verán un incremento en el número de plazas disponibles.