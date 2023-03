El paro vuelve a subir en febrero y hace saltar las alarmas del parón económico.

El número de desempleados ha crecido en España por segundo mes consecutivo, aunque este frena su avance en febrero y solo suma 2.618 personas a las listas del paro, frente a las 70.744 personas que se quedaron sin trabajo en el primer mes del año. En total, 2.911.015 ciudadanos estaban en situación de desempleo a 31 de febrero de 2023, siendo la Agricultura el sector que concentra casi la mitad de la subida, con 1.138 nuevos parados. Febrero acostumbra a ser un mes positivo después del golpe que supone enero en términos de empleo y aunque el aumento se modera, no se registra una bajada en la destrucción de empleos. En cambio, en febrero de 2022 sí fue así, a pesar de que la comparativa interanual sea positiva, con una caída de 200.669 personas en doce meses. De hecho, se trata del segundo mes del año con el número total de parados más bajo desde 2008.

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía social, destaca que se ha producido un aumento significativo de los demandantes de empleo que no contaban con un puesto anteriormente, del 4,10%, más de 10.139 personas. Respecto a los sectores, la agricultura se ve especialmente golpeada en plena disputa por la subida del precio de los alimentos y después de que las empresas del sector hayan denunciado el aumento de costes derivado de la subida del Salario Mínimo. No obstante, febrero acostumbra a ser un mes tibio para este sector. En cambio, los Servicios (-0,19%), la Industria (-1,02%) y la Construcción (-1,07%) han experimentado una mejora en el último mes, pese a la subida generalizada de precios en los que la energía ha vuelto a ser protagonista.

Además, febrero refleja un parón en la contratación. Durante el segundo mes de 2023 se han firmado 1.084.802 acuerdos, lo que supone una bajada del 24,88% respecto al mismo mes de 2022. Sin embargo, este dato no tendría por qué ser negativo, dado que un aumento constante de las firmas podría indicar que se está haciendo uso de los contratos indefinidos como parche al fin de los temporales y procediendo al despido durante el periodo de prueba. En febrero, se han firmado 493.200 contratos de carácter indefinido, que representan el 45,46% del total, lo que representa una mejora respecto a enero, cuando estos representaban el 44,16% de las firmas. No obstante, todavía estos contratos no suponen la mitad del total de acuerdos.

Nueva subida de los fijos discontinuos

Cerca de uno de cada dos nuevos contratos son a tiempo completo (46,76%), aunque los fijos discontinuos tienen un mes más un peso importante, dado que representan el 28,65% de las firmas. El avance de estos últimos respecto a 2022 resulta especialmente reseñable, puesto que el alza ha sido del 196,93%, mientras que los contratos a tiempo completo o parcial suben en torno a un 30% respecto al ejercicio anterior. Por otro lado, destaca la fuerte caída de la contratación temporal, con más de medio millón de diferencia respecto al mes de enero (-47,52%) y más de un 1.200.000 frente al mismo periodo de 2022 (-49,21%). No obstante, todavía se han firmado 591.602 acuerdos de este tipo, entre los que predomina la contratación a tiempo completo.

Por otro lado, los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ponen en cuestión la desaceleración económica que aventuraron en enero, con 88.918 afiliados más a 28 de febrero que el mes anterior. Este registro también es positivo en la comparación con febrero de 2022, dado que la diferencia positiva es de más 475.870 afiliados. En total, la cartera de Seguridad Social ha contabilizado 20.170.142 personas afiliadas a último día de mes, pese a registrar cerca de 90.000 bajas este miércoles. Mientras que el dato desestacionalizado que tiene en cuenta las variaciones en el empleo en función del momento del año analizado también refleja una mejora del 0,4% respecto al mes de enero.

El Gobierno ha destacado este jueves que hay 140.00 ocupados más desde el inicio del año y que en el último mes el empleo ha crecido a un ritmo muy superior al promedio de los últimos tres meses. En concreto, son los sectores de "alto valor añadido" los que tiran del empleo, ya uno de cada cuatro afiliados se suma a estos sectores. Algo que refleja el aumento del 20% en el número de afiliados de Informática y telecomunicaciones o el crecimiento del 11,8% en el último mes de las afiliaciones en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. El Ministerio de José Luis Escrivá también 'ha sacado pecho' de la reforma laboral y ha apuntado a que sus efectos positivos pasan por la estabilización del empleo y la mejora de la calidad de este.

Respecto a la reducción de la temporalidad, destaca el caso de los menores de 30 años, entre los que esta ha retrocedido más de 30 puntos, al pasar de situarse en el 53% al 22%. Sin embargo, es complicado determinar si los contratos de este rango de edad finalizan durante el periodo de prueba, dado que no se publican los datos desagregados. Si bien, ya hay 2,5 millones de afiliados con contrato indefinido más que en diciembre de 2021, en el momento de la entrada en vigor de la reforma laboral impulsada por la cartera de Yolanda Díaz. En esta línea, el Ejecutivo destaca que uno de cada dos contratos temporales pasa a ser indefinido, según los datos de febrero.

Leve recuperación de los autónomos

Tras un enero dramático, El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) suma 3.448 afiliados que en ningún caso llegan a compensar la caída de más de 20.800 autónomos registrada al comienzo del año. Sin embargo, en la perspectiva interanual no hay lugar para las celebraciones con más de 4.600 trabajadores autónomos menos que en febrero de 2022. Este es uno de los colectivos que más descontento han mostrado con el Gobierno, después de que este incorporara una subida en la base de cotización que ha pillado por sorpresa a los trabajadores por cuenta propia, según ha denunciado en distintas ocasiones el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Además, febrero representa el segundo mes con el nuevo RETA en vigor, por el que los autónomos han pasado a cotizar en función de su estimación de ingresos mensuales.