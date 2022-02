La recuperación del PIB y el desempleo juvenil los retos económicos de la UE.

Los principales retos económicos a los que se enfrenta la Unión Europea son la recuperación del nivel de Producto Interior Bruto (PIB) previo a la pandemia en algunos países y la elevada tasa de desempleo juvenil. Así lo ha subrayado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. "Nuestra economía se enfrenta a una serie de desafíos, tanto nuevos como viejos", ha introducido Gentiloni. "No todos los Estados miembros han cerrado la brecha respecto al nivel de PIB previo a la pandemia. Y el desempleo juvenil, especialmente en algunos países europeos, continúa siendo muy elevado", ha añadido el comisario de Economía en una conferencia en el seno de la Universidad de Bocconi en Milán (Italia).

A estos dos desafíos, Gentiloni ha sumado otros como la evolución de la pandemia, los persistentes incrementos de los precios de la energía, así como las tensiones geopolíticas. "Así que nada es seguro en esta situación a la que nos enfrentamos" ha agregado. En un paso más, el comisario de Economía ha expuesto que la "crisis también ha planteado una serie de preguntas más amplias, en torno a la idoneidad de nuestro modelo de crecimiento, el papel del Estado en la economía y la estrategia de autonomía europea en el mundo".

En este sentido, Gentiloni ha planteado que las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán en que dirección irá la UE: "si se vuelve a los días de prepandemia de crecimiento lento, desigualdad social y fragilidad medioambiental o si podemos forjar una nueva ruta, un futuro postpandémico duradero sostenible y con un crecimiento justo".

Ante esta disyuntiva, el comisario de Economía ha instado a escoger la segunda opción apoyándose en varios pilares: el programa de recuperación, los fondos 'Next Generation EU', las propuestas en torno a la clasificación de inversiones verdes y una revisión de la regulación fiscal y económica. Si bien Gentiloni ha reconocido que los fondos 'Next Generation EU' se plantean como una medida temporal, ha pronosticado que de tener éxito no solo se habrán "levantado las perspectivas de crecimiento de la economía europea y creado millones de puestos de trabajo", sino que también se habrá creado "un plan para iniciativas similares en el futuro" de forma que el futuro se podrá emplear para otras misiones estratégicas de la Unión Europea.