Subsidio para mayores de 52 años: trabajadores que no tendrán paga extra

Todos aquellos usuarios que no puedan continuar cobrando las ayudas por desempleo habituales ni las de larga duración pueden recurrir a una opción adicional. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con una prestación extraordinaria para aquellos desempleados mayores de 52 años que, aunque han cotizado lo suficiente para cobrar una pensión contributiva, por el momento no pueden jubilarse debido a su edad.

Además, en muchos casos los beneficiarios tienen la posibilidad de recibir este subsidio en complementación con otras prestaciones como el ingreso mínimo vital o convenios especiales. Sin embargo, existen otras limitaciones por las que ciertos grupos de trabajadores perderán el derecho a la ayuda.

La percepción de pagas adicionales, que suelen ingresarse en verano y Navidad, es un derecho que contempla el Estatuto de Trabajadores como 'gratificaciones extraordinarias'. La forma más extendida en su cobro es a través de dos entregas, aunque es posible prorratearlas en doce mensualidades. Pero cabe destacar que no todos los usuarios ni todas las ayudas disfrutan de este cobro extra. Veamos qué ocurre con el subsidio para mayores de 52 años.

Normativa del SEPE

Esta prestación de 451,92 euros en la actualidad podrá cambiar su cuantía a partir del 2022, ya que está asociada al Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que se verán modificados con los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha aclarado el propio servicio público de empleo, estos subsidios no disponen de una cuantía extraordinaria ni en junio ni en Navidad, porque el trabajador no genera ninguna actividad y por ende no tiene derecho a recibir estas pagas extra. Además, las administraciones marcan que ninguna de las ayudas pueden beneficiarse de una segunda paga, es decir, que solo se repartirá en 12 meses sin posibilidad de cambiarlo a 14.

Esto también ocurre con otros subsidios, como por ejemplo el de desempleo. Cuando una persona está percibiendo el paro, el trabajador cobra esta prestación de tal forma que no contempla ninguna retribución extraordinaria. Asimismo, aquellos que se encuentren en situación de ERTE y su contrato de trabajo se vea suspendido de manera temporal sí que tienen derecho a recibir pagas extra. Para calcular esta retribución extraordinaria se ha de tener en cuenta el periodo en el cual el profesional ha visto modificada su trabajo. En caso de que sea una suspensión de la actividad, los derechos a recibir una paga extra se decretan nulos. Al contrario, si se reduce la jornada laboral ha de restar la parte proporcional.