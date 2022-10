Sunak promete seguir el programa de Johnson en economía y control de deuda.

Control de deuda y continuar con el programa económico de Boris Johnson. Son las dos primeras promesas del nuevo primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, en su intervención pública a las puertas del número 10 de Downing Street. Pendiente queda conocer la formación de su nuevo gobierno tras hacer un guiño directo a los mercados comprometiéndose a que el endeudamiento del Reino Unido no condicionará a las generaciones futuras tras las turbulencias provocadas por su predecesora Liz Truss de la que asegura que no se equivocó en su intento de querer tener crecimiento pero sí cometió errores al abogar por grandes recortes de impuestos sin detallar cómo se reduciría la deuda, lo que sembró el caos en los mercados financieros. Sunak aseguró que la prioridad de su Gobierno será la "estabilidad económica" y devolver la "confianza" en el Reino Unido y advirtió de que se avecinan "decisiones difíciles".

Sunak se dirigió a la nación desde las puertas de su residencia oficial, en el número 10 de Downing Street, después de recibir el encargo de formar un Ejecutivo del rey Carlos III, que previamente aceptó la dimisión de la primera ministra saliente en el palacio de Buckingham. El dirigente, de 42 años y el primer hindú en ocupar el cargo, hereda un Partido Conservador dividido, la economía al borde de la recesión y el conflicto con la Unión Europea por el protocolo de Irlanda del Norte del Brexit.

"Ahora mismo, nuestro país afronta una profunda crisis económica", afirmó Sunak, con expresión seria, para añadir que, a la hora de buscar soluciones, mostrará "compasión", como lo hizo, apuntó, al introducir el programa de protección del empleo cuando era ministro de Economía durante la pandemia. "El Gobierno que dirijo no dejará a la próxima generación, a sus hijos y nietos, una deuda que fuimos demasiado débiles para pagar nosotros mismos", manifestó.

Sunak dijo que unirá a su partido y al país "no con palabras sino con actos" y prometió trabajar "día tras día" para cumplir con los ciudadanos, que sin embargo no han tenido la oportunidad de votarle en unas elecciones generales. "Este Gobierno tendrá integridad, profesionalismo y responsabilidad a todos los niveles", dijo el nuevo primer ministro, en un esfuerzo por distanciarse de los mandatos de sus dos predecesores, Boris Johnson y Truss, a quienes no obstante rindió tributo.

Sunak aseguró que no se siente "intimidado" por el reto que afronta y mantuvo que respetará las promesas hechas en el manifiesto electoral con el que Johnson ganó por mayoría absoluta en 2019. "Soy consciente del alto cargo que he aceptado y espero estar a la altura de sus exigencias. Cuando se presenta la oportunidad de servir, no puedes cuestionar el momento, solo tu disposición", afirmó. Sunak añadió que guiará al país "hacia el futuro", poniendo el interés nacional "por encima de la política".

Toma de posesión

Sunak se ha convertido este martes en el primer líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido hindú, de raza no blanca, el primero de una minoría étnica desde Benjamin Disraeli en el siglo XIX, el más joven desde hace más de 200 años y en estos momentos el diputado más rico del Parlamento. Con una carrera en el sector financiero y como antiguo ministro de Economía, su punto fuerte son los números -apoyó el Brexit al juzgar que la recuperación de la soberanía era "una buena inversión a largo plazo"-, pero poco se sabe de su ideología o de su capacidad para empatizar con el electorado.

Con una fortuna personal junto a su mujer, la heredera india Akshata Murty, estimada en 730 millones de libras (841 millones de euros), tendrá el reto de conectar con los votantes conservadores de clase trabajadora y en general con todos los británicos antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2024. Con solo siete años como diputado, puede ser también un desafío su falta de experiencia política, especialmente con un Partido Conservador profundamente dividido y algunos diputados resentidos por su papel en la caída del ex primer ministro Boris Johnson.

Carrera meteórica

Al llegar a Downing Street, en pleno festival indio de Divali -de gran relevancia para él-, Sunak culmina hoy una carrera meteórica que empezó cuando en 2015 ganó su escaño en la Cámara de los Comunes. El político de 42 años quedó segundo en los anteriores comicios internos del partido para suceder a Johnson, que el pasado 6 de septiembre ganó Liz Truss, cuya dimisión le ha permitido acceder al poder.

Tras una lucrativa etapa en el sector financiero, Sunak fue elegido diputado por Richmond, en el condado inglés de North Yorkshire, en 2015, y empezó a destacar en el ala derecha de los conservadores con su apoyo al Brexit en el referéndum de 2016. Gracias a ello, fue nombrado por Johnson secretario jefe del Tesoro el 24 de julio de 2019 y ascendido a ministro de Economía el 13 de febrero de 2020 en sustitución de Sajid Javid. Su dimisión el pasado 5 de julio precipitó la caída de su jefe, lo que tensó las relaciones entre ambos.

Durante su etapa al frente del erario público, fue alabado por su plan de protección del empleo durante la pandemia pero se le criticó las ayudas insuficientes a los ciudadanos ante la inflación rampante y una subida impositiva que después revirtió parcialmente por presiones de sus colegas. Su propuesta ahora como jefe del Ejecutivo es elevar los impuestos hasta controlar la inflación y hacer crecer la economía con medidas aún por precisar, en un retorno al conservadurismo fiscal ausente en el plan de su predecesora.

Antes de su entrada en política, Sunak tuvo cargos en varias firmas financieras, entre ellas el banco de inversión Goldman Sachs y el fondo de capital riesgo The children's investment Fund Management. En 2010 se unió a otra gestora de fondos, Theleme Partners, y fue director de Catamaran Ventures, propiedad de su suegro, el millonario indio N.R. Narayana Murthy.

Imagen personal

Aunque es relativamente desconocido para el gran público, la imagen de Sunak sufrió un revés el pasado abril al ser multado junto con Johnson por participar en una de las fiestas que violaron las normas anticovid en las oficinas de Downing Street, por lo que pidió disculpas aunque él siempre defendió que solo estaba de paso. Ese mismo mes se criticaron los arreglos fiscales de su esposa, que hasta entonces se beneficiaba del estatus fiscal de "no domiciliada", que le permitía no pagar en el Reino Unido impuestos sobre los dividendos de sus inversiones extranjeras.

Criado en la ciudad de Southampton (sur inglés), Rishi Sunak, de religión hindú, es hijo de Yashvir, que era médico, y Usha Sunak, farmacéutica, y nieto de inmigrantes originarios de la región india del Punjab, que llegaron al Reino Unido en los años sesenta procedentes del este de África. El mayor de tres hermanos, se educó en el elitista colegio privado de Winchester y, como es típico entre la clase política de este país, se licenció en Filosofía, Política y Economía (PPE, en inglés) por la Universidad inglesa de Oxford.

Completó sus estudios con un máster en Administración de Empresas en la Universidad estadounidense de Stanford -a la que accedió con una beca Fulbright-, donde conoció a su esposa, madre de sus dos niñas e hija del cofundador de la multinacional Infosys. Sunak, que se presenta a sí mismo como un político dinámico inspirado por la creatividad del Silicon Valley estadounidense, ha confesado que es adicto a la Coca-Cola y súper fan de la Guerra de las Galaxias.