Los acreedores de Celsa no prevén un plan con cierres de plantas ni deslocalizaciones

Desde los fondos de acreedores de Celsa han insistido en que su plan de reestructuración de la compañía siderúrgica no incluye "ni cierres de plantas ni deslocalizaciones". En un comunicado, estos fondos subrayan que en el proceso judicial que arrancó el lunes en Barcelona "hay que valorar si el plan de reestructuración que presentan los acreedores hace viable a la compañía a corto y medio plazo, y si este es mejor que la única alternativa posible, que es la insolvencia".

Aunque recalcar que el vicepresidente del consejo de administración de Barna Steel -empresa que forma parte de Grupo Celsa-, Francesc Mesegué, ya defendió durante la primera jornada del juicio de oposición a la homologación del plan de reestructuración de la empresa que el proyecto empresarial de los fondos acreedores de la empresa "no aseguraría la continuidad del grupo".

Los fondos se hacen también eco de diversos aspectos de la declaración del miércoles ante el juzgado mercantil número 2 de Barcelona de su asesor financiero, la firma Houlihan Lokey, cuyo socio Manuel Martínez-Fidalgo dijo que los activos de este grupo siderúrgico "no son suficientes para pagar los pasivos" que acumula la compañía y tildó de desastre la gestión financiera de Celsa en los últimos años.

En la sesión de este jueves en el juicio, que debe dirimir si la familia Rubiralta mantiene o no el control accionarial de Celsa han comparecido como testigos diversos expertos aportados por los accionistas actuales de la siderúrgica, que han avalado la solvencia de la compañía y la verosimilitud de sus planes de negocio para los próximos años.

Echevarri ha explicado que tras acordar la ayuda, la empresa entendió que era "posible renegociar con los fondos sin entrar en el capital" y ha lamentado que los acreedores de los créditos Jumbo y reconvertible no respondieran dentro del plazo otorgado por Sepi para aceptar la ayuda. Ha recordado que la empresa realizó en abril una oferta con un pago de 450 millones de euros en efectivo, la reestructuración de 662 millones de euros con deuda sénior y un nuevo instrumento de deuda adicional de 450 millones.

Puig ha defendido que Celsa no ha pagado su deuda con los acreedores desde 2020 "no por no querer" y ha recordado que esta última oferta era de casi 2.000 millones de euros. "Hemos ofrecido compensar la totalidad de la deuda", ha asegurado, y ha subrayado que Celsa está al día de todos los pagos con trabajadores, administraciones y proveedores.