Bankinter apoyó con 60 millones a los mexicanos Díaz Estrada para sus hoteles

En los números 25, 27, 29 y 31 de la madrileña calle Montera los obreros se afanan por levantar un hotel en la conocida como manzana maldita de la capital. La decadencia de sus locales comerciales y la prostitución de la zona ha sumergido el espacio en una especie de maldición que podría librarse de su estigma en junio de 2021, cuando los mexicanos Díaz Estrada abran un hotel de lujo en este espacio.

La obra, valorada en más de 12 millones de euros, enterrará para siempre los míticos cines Acteón, la zapatería Los Guerrilleros, el bingo Montesol, la juguetería Rosa Negra o la sala de fiestas Wind, negocios caídos en desgracia y cerrados, en algunos casos, desde hace años. Para esto y para arrendar el exclusivo Hyatt Gran Vía esta poderosa familia tiró de créditos de Bankinter. Los pidió su brazo inversor más conocido, Exacorp One, que a datos de 2018 presentaba un balance de ventas de 5,4 millones y un activo de 108,3 millones.

El 11 de junio de 2014, Bankinter concedió una primera línea de crédito de 25 millones destinada a cubrir los gastos derivados de su futuro hotel Hyatt. En garantía de la devolución de dicha línea se ha establecido un aval hipotecario sobre los terrenos y las construcciones en Gran Vía, los cuales tenían un valor neto contable al final de 2018 de 48,2 millones.

El segundo crédito vino en 2015. Se trataba de 19 millones de euros para financiar la compra de los terrenos en la calle Montera que ahora están en construcción y pretenden revitalizar una zona castigada por la delincuencia y la prostitución. Finalmente, en verano de 2016 Bankinter concedió su último préstamo de 15 millones para las aventuras hoteleras de los Díaz Estrada en las calles Montera y Gran Vía. Recordar aquí que la familia mexicana levantará un hotel de 20.000 metros cuadrados en la calle Montera sobre dos inmuebles contiguos.

También adquirió en 2015, el edificio contiguo (Montera 29-31), donde se ubicaban los cines Acteón. Ahora, el grupo transformará ambos inmuebles en un complejo hotelero de 173 habitaciones. La construcción del nuevo hotel comprende la demolición total de los mencionados números 29-31 con el fin de levantar un nuevo edificio conectado al colindante. La familia trabaja con un horizonte a dos años, ya que su objetivo es abrir las puertas del nuevo establecimiento en 2021.

¿Eternos caseros del Apple Store?

No es habitual que los Díaz Estrada tiren de bancos. La otra gran sociedad que poseen, Ana María Sol S.L., no ha pedido ayuda en ninguna de sus dos inversiones en Madrid. La más relevante no dista mucho de las de Exacorp. Se trata del edificio sito en el número uno de la misma Puerta del Sol. Actualmente está arrendado a Apple Store, está pagado a toca teja y sobre el mismo no pesa carga alguna. Por el alquiler percibe cerca de 4,4 millones anuales, según el propio balance de la compañía.

Eso sí, los rumores de venta del edificio están ahí. El Confidencial cifró la operación en 150 millones, aunque el inmueble que en su día albergó al viejo Hotel París y el cartel de Tío Pepe era el emblema cada retransmisión de las campanadas sigue estando a día de hoy a nombre de los mexicanos que, de momento, siguen arrendado el inmueble. Lo que está claro es que si cambia de manos el inmueble el inquilino seguirá siendo Apple. El próximo día 7 de noviembre la marca reinaugura su gran local con novedades 3D e incluso va a rediseñar el logo de Apple asociado a Madrid, inspirándose en los tradicionales trajes de chulapos.