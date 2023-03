El Instituto Hermes aboga por defender los derechos digitales de clientes y empleados.

El think tank Instituto Hermes, dedicado a identificar, difundir y defender los derechos de los ciudadanos en el entono digital, participó durante la XXVIII la Cumbre Iberoamericana que se está celebrando en la República Dominicana entre el 23 y el 25 de marzo y donde se estudiará la aprobación de una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales común para todos los países, "Esta carta definirá a la región como pionera en el mundo", declaró el presidente Enrique Goñi.

La intención es dotar a los países con un instrumento que garantice los derechos digitales de la ciudadanía iberoamericana, que inspire las legislaciones nacionales y pueda ser la guía que oriente las decisiones en política pública en el enorme desafío que en la vida de las personas supone la evolución tecnológica.

Enrique Goñi, presidente del think tank Instituto Hermés -que asistió técnicamente al ministerio de Asuntos Exteriores de España y a la SEGIB en los trabajos de elaboración de esta Carta- destacó que "necesitamos asegurar que gozamos de un sistema de derechos y deberes en el mundo online similar al del mundo off line". "Queremos asegurar que dejamos el hábitat digital adecentado para que nuestros hijos y nuestros nietos no nos acusen de haberles dejado un infierno digital", añadió.

Goñi cree que "aquellas empresas que protejan los derechos digitales de sus clientes y empleados gozarán de una ventaja competitiva extraordinaria" que consideren la forma en la que tratan los datos de sus empleados y clientes y emplean las cookies, por ejemplo.