José María Serra renuncia a la presidencia ejecutiva de Grupo Catalana Occidente.

El consejo de administración de GCO (Grupo Catalana Occidente) ha aceptado la renuncia voluntaria de José María Serra a la presidencia ejecutiva del grupo y continuará como presidente no ejecutivo y consejero dominical. Según ha informado la empresa, GCO separa así las funciones ejecutivas y no ejecutivas en su gobierno corporativo y contará con un presidente no ejecutivo.

"Una figura -según GCO- que se caracteriza por su visión estratégica y cuya misión se centra en presidir el consejo de administración, liderar el debate en su seno y velar por los intereses de los accionistas a largo plazo".

En este sentido, GCO ha asegurado que aplica la práctica totalidad de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).