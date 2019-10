Lavanderías 'low cost' para duchar a las mascotas: el nuevo invento 'millennial'

Las lavanderías urbanas, a las que podemos llevar nuestra colada y tener la ropa limpia y seca en tiempo récord por una módica cantidad de dinero, son ya algo habitual en el paisaje de las ciudades. En muchos pisos o residencias de estudiantes no hay lavadoras o los habitantes prefieren lavar su ropa de este modo para asegurarse de que se seca, por lo que cada vez están más arraigadas en la sociedad, aunque siguen estando más presentes en el extranjero que en España. Pero si todavía hay quien ve como novedoso este método, ya ha ido un paso más allá y ahora es posible lavar de la misma forma...a las mascotas.

En España tenemos varios ejemplos de ello. El último negocio de este tipo en llegar es, Fresh Animals, autolavado para mascotas perteneciente al grupo de lavanderías Fresh Laundry, puesto en marcha en 2012 por el emprendedor español Roberto Habibo. Este negocio permite lavar y secar a las mascota con champú, suavizante y perfumes por 8 euros, lo que, según la empresa, "supone un ahorro de un 25% frente al hacerlo en casa, pues de ese modo tiene un coste de 10 euros". Igualmente, asegura que en una peluquería canina el lavado puede llegar hasta los 25 euros.

De momento, solo están en Barcelona, donde abrieron hace poco su primer establecimiento, pero prevén tener unos 30 más en dos años en las comunidades donde ya están presentes sus lavanderías, como Cataluña, Madrid, País Vasco o Comunidad Valenciana. La política de este negocio es potenciar la comodidad y el ahorro de tiempo de sus clientes, pues como el propio Habibo afirma, "cuando lavamos a nuestra mascota en casa, tras el lavado y secado es indispensable hacer una limpieza profunda del lugar donde se haya hecho, lo que requiere más tiempo".

Además, en su único establecimiento, por el momento, disponen de máquinas para desinfectar y eliminar olores en ropa de mascotas y en sus juguetes. Pero, como decíamos, antes que Fresh Animals llegaron otras empresas dedicadas al autolavado de animales. La más arraigada en España es Lavakan, que tiene más de una veitena de lavanderías, sobre todo, en la costa brava, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En Madrid solo disponen de un centro.

En sus máquinas de lavado se puede dar un baño personalizado a la mascota, eligiendo qué tamaño tiene y qué tipo de pelaje. Además, se puede hacer tanto de forma automática como manual e incorpora antiparasitario, repelente y ozonoterapia para eliminar malos olores y mejorar la piel de la mascota. También se puede secar a la mascota y asegura "beneficios al medio ambiente" al no gastar más de 30 litros de agua por lavado. Al igual que Fresh Animals, funciona por franquicia y, en su caso, está presente en el extranjero en países como Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Noruega, México o Emiratos Árabes.

Por otro lado está Wasky, con establecimientos en Madrid -Móstoles, San Sebastián de los Reyes o Alcalá de Henares- y Cantabria. Esta empresa compite con las demás por precio, ya que parte de un coste de un euro al que se va sumando los servicios adicionales que cada uno gasta en lavar a su animal, exclusivamente, por lo que no hay un precio estándar. En este caso, se ducha al animal con un sistema llamado de "manos libres" y se utilizan productos de veterinaria, además de incorporar el secado. Además, en su establecimiento en el barrio de Las Rosas disponen de peluquería, tienda de mascotas y servicio de vending 24 horas para ellos.

Ahorro de tiempo y dinero (y animalismo)

Este nuevo tipo de negocio tiene como filosofía principal el ahorro de tiempo y de dinero, algo básico en la nueva cultura impuesta por la sociedad 'millennial'. Lo primordial para esta generación es no emplear mucho tiempo en las actividades cotidianas, pues Internet les ha acostumbrado a tenerlo todo a golpe de click al momento.

Por ello, se necesitaba un sistema para que la ducha de los animales de compañía no fuera algo muy trabajoso. Y es que cada vez más personas conviven con una mascota. En España, se calcula que un 40% de hogares tiene una, lo que podría suponer unos 20 millones de animales de compañía, y eso teniendo en cuenta que muchos no están registrados y no se pueden contabilizar.

Por ello, a su alrededor ha surgido toda una industria dedicada a su bienestar y confort, ya que para muchos de sus dueños son como sus hijos. Tiendas de ropa, peluquerías, restaurantes...hasta hoteles para mascotas. Todo con el objetivo de mimar a estos seres peludos que en muchos casos sustituyen a la propia familia.