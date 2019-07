Los 'Airbnb' de los perros: apps para que las mascotas disfruten de sus vacaciones

En el año 2018 fueron abandonados 104.688 perros, según los datos de la Fundación Affinity, números muy negativos que se muestran estables en los últimos 4 años. El 35% de estas mascotas llegaron a las protectoras o refugios en los meses de verano, coincidiendo con la época de crías y las vacaciones. No es sencillo compaginar la vida de las mascotas con los días libres por diferentes motivos: no todos los hoteles aceptan animales, por realizar largos trayectos en avión o por viajes a países estrictos con las mascotas, por ejemplo.

Es el momento de buscar un cuidador para el can y hay que ser previsor, no solo pensar en familiares o amigos que lo cuiden, ya que no siempre estarán disponibles o dispuestos a ello. Además, dejar a nuestro perro solo en casa y que alguien le haga una visita diaria para pasear no es la mejor opción, ya que determinados animales, especialmente los perros, sufren ansiedad por separación y soledad.

En el teléfono móvil tenemos al alcance varias aplicaciones para solucionar los posibles inconvenientes de tener que dejar unos días a la mascota en tierra. Lo primero que debemos hacer es, incluso antes de elegir una u otra opción, es asegurarnos de que tiene todas las vacunas al día e identificarlo con una placa en la que se refleje un número de contacto. Después, barajar todas las opciones para que disfruten de sus vacaciones: cuidadores, adiestradores, paseadores, guarderías... ¿Qué ventajas ofrece cada una? ¿Cuáles son los costes? ¿Qué pasa si el perro tiene un accidente?

En esta plataforma de economía colaborativa se ofrece alojamiento para perros, servicios de guardería de día o paseadores. Todas las reservas incluyen un seguro veterinario para mayor seguridad. Los cuidadores informan sobre las posibilidades horarias, la situación geográfica y lo más importante, el precio por el que están dispuestos a realizar el trabajo. Quienes dejan a su mascota pueden valorar (de 1 a 5 estrellas) a los cuidadores para que otras personas encuentren usuarios fiables con facilidad. En la web o en la app para el móvil se puede elegir hasta el tipo de casa para que tu perro pase sus vacaciones (con jardín, terraza…) y si quieres que comparta residencia con otro animal o sea el rey de la casa.

Esta aplicación cuenta con más de 200 cuidadores registrados que ofrecen varios servicios para mascotas como hospedaje nocturno, guardería diurna o paseo. Además, tiene seguro veterinario. Una de las ventajas de esta plataforma es que permite el envío de fotos y videos a través del móvil e incluso se puede controlar por GPS los paseos de tu perro para que siempre estés tranquilo. Muy importante, tener en cuenta las reseñas, la velocidad de respuesta y las descripciones antes de elegir el canguro.

Mira también Oferta de trabajo en las Maldivas: cuidar de tortugas con todos los gastos pagados

En este servicio, a diferencia del resto, no es el dueño del perro quien elige al cuidador, sino que es el equipo de Snau quien lo hace. Cuando un usuario se registra en la web le solicitan información relevante, necesidades y gustos de las mascotas. Así pueden ofrecer una experiencia personalizada y encontrar el mejor alojamiento para cada perro. Hay cuidadores verificados para cachorros, adultos, peludos, etc. La plataforma se compromete a encontrar el canguro ideal en menos de 24 horas, aunque hay que contratarlo con al menos 48 horas de antelación.

Es obligatorio que entreguemos el perro con su propia comida, correa, collar y su juguete favorito para que no sienta que está en un lugar extraño. El precio es de 15 euros al día (20 euros los festivos), con descuentos a partir de las tercera semana. Este precio incluye la recogida y entrega a domicilio a cargo del cuidador en los horarios estipulados y un seguro de responsabilidad civil ante posibles incidencias.

Esta plataforma permite buscar a los cuidadores, hablar con ellos para conocerlos mejor y decidir a cuál contratar. Además, se puede elegir si quieres que tu perro esté en casa de su canguro o que sea este quien se acerque a tu propia casa para cuidarlo, algo interesante si vamos a estar un día fuera, aunque quizás no es cómodo tener a un desconocido en casa durante una semana o 15 días. Este servicio cuenta con el seguro Holivet por el que la mascota está cubierta al 100% si tiene un accidente mientras está con su cuidador.

También se pueden contratar servicios de paseos diarios o estipular visitas a casa cada ciertas horas del día. Y ofrece el servicio GoSchool, un entrenador para el perro. Para contratar un canguro es necesario realizar una suscripción mínima de tres meses, por lo que su precio se encarece respecto a otras plataformas similares para un uso puntual. La ventaja es que está disponible en casi todas las provincias de España, no solo en Madrid y Barcelona como muchas otras.