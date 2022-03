Madrid será el centro internacional de negocios entre Europa y América Latina

Madrid va a convertirse en el centro internacional de negocios entre Europa y América Latina el próximo mes de mayo al acoger la segunda edición de la iniciativa 'Madrid Platform' y en la que participan más de 600 empresas ante 9.600 asistentes procedentes de 60 países que mantendrán 1.200 reuniones de negocio ante 300 potenciales inversores. Se trata, tal y como ha puesto de manifiesto durante su presentación el director Carlos Morales, de "un espacio de encuentro natural para miles de empresas europeas y latinoamericanas y una revolución de los negocios a nivel internacional y multisectorial". Además, se busca que esta segunda edición funcione como "palanca estratégica de la recuperación" tras la crisis de la pandemia. La cita tendrá lugar entre el 23 y 25 de mayo.

Y es que 'Madrid Platform', que llega de la mano del director general de la iniciativa y también presidente y fundador de la consultora MSH-Global junto al apoyo del Delegado del Área de Gobierno de Economía, Miguel Ángel Redondo, pondrá en contacto a empresas de diversos sectores, "generando sinergias entre ellas para lograr una mayor productividad, proyección y creación de empleo de calidad". Asimismo, se ha desarrollado una plataforma tecnológica para gestionar el acceso y participación de las compañías y empresarios en este encuentro, que permite ponerles en contacto con empresas e instituciones afines de forma automática.

Presentación de la segunda edición de Madrid Platform Cedida

La segunda edición de este Hub internacional es, además, recibido en el ayuntamiento madrileño como palanca estratégica de la recuperación para la región tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Así, Redondo ha destacado que Madrid Platform pone a la capital "en el centro de las inversiones", ya que "Madrid es ese nexo entre América y Europa" y "la mayoría de empresas iberoamericanas que venden al resto de Europa tienen su sede en Madrid". Según ha expuesto, en Madrid Platform, "una feria que dura todo el año", ya hay 1.500 empresas que encuentran una herramienta para hacer negocios. En lo referente a las cifras, ha destacado que en 2021, Madrid "atrajo el 73% de toda la inversión de España" y que "siete de cada 10 euros invertidos en España se invirtieron en Madrid". "Es un hito dentro de la organización de eventos", ha aseverado.

Entre los nuevos formatos de cierre de negocio que permite Madrid Platform, las empresas pueden optar por las Ágoras, modelo de cierre de negocio en el que una empresa ponente presenta su proyecto frente a 20 oyentes con voluntad de sinergia, o las Ruedas de Negocio, puntos de encuentro donde los empresarios podrán tener 10 reuniones 'one on one' y hablar de manera directa y sin intermediarios.

Por su parte, el director de Madrid Platform, Carlos Morales, ha celebrado este "centro de negocios entre Europa y América Latina" y ha perfilado a la capital como "una ciudad como centro de negocio entre ambos espacios". "Este futuro solo depende de nosotros, de las instituciones, de las administraciones y de las empresas. Dar las gracias a quienes hicieron y harán posible el futuro de Madrid Platform", ha apostillado. Morales ha indicado que "cuando las instituciones van a un objetivo común, todo marcha", y en este punto ha aplaudido el apoyo de la CEOE, CEIP "y de gran parte de asociaciones empresariales iberoamericanas y europeas".

Begoña Villacís Cedida

Por su parte la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que "en Madrid se vive bien, se come bien, se disfruta mucho y es un lugar para hacer negocios", por lo que ha llamado a "favorecer los intereses de Madrid, de sus empresas, y confianza". Además, ha apuntado que "no hay tal barrera entre lo público y lo privado". "Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, la OCDE la destaca como la segunda ciudad en calidad de vida y trabajo. No sé qué ocurre, pero prosperamos más a todos los niveles", ha apostillado.

Tras agradecer a las empresas y a las instituciones colaboradoras su apoyo, Morales ha anunciado que "en esta nueva edición se unirá Irlanda, con su ministro de Comercio; Chile, Francia, Argentina, Brasil, etc.. En total, se realizarán entre 800 y 1.200 reuniones de trabajo, 400 en la zona Ágora; cuatro foros internacionales, 12 seminarios y 10 sesiones de negocios. En resumen, 50 eventos simultáneos para generar expectativas de negocios, explorar nuevas tendencias y poner a Madrid en el centro de negocio internacional". “Hay que pensar en grande. Así que el compromiso de mi equipo es seguir generando expectativas y oportunidades”, ha concluido.