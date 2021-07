Sabadell se ve capaz de afrontar un dividendo del 30% tras dialogar con BCE

César González-Bueno ha asegurado que Banco Sabadell está en posición de afrontar la distribución de un dividendo correspondiente al 30% del beneficio ordinario de 2021. El consejo de administración ha dejado clara ya su intención, a pesar de que la decisión formal, que será aprobada en la junta general, no se tomará hasta septiembre. El consejero delegado de la entidad catalana ha remarcado que este pay-out cuenta con el beneplácito del Banco Central Europeo (BCE), puesto que se ha mantenido un diálogo continuo con el supervisor en relación a la política de dividendos.

El banquero ha subrayado que al organismo presidido por Christine Lagarde le ha parecido que esta estrategia es "prudente y razonable", sobre todo si tiene en cuenta que Banco Sabadell no ha distribuido todavía ningún beneficio, ni siquiera después de que el BCE permitiera repartir no más del 15% de las ganancias acumuladas entre 2019 y 2020 hasta septiembre de 2021. En este sentido, ha remarcado que la declaración de intención se ha realizado teniendo en cuenta todo el contexto, la evolución de los resultados y los test de estrés que se publicarán mañana, de los que no ha comentado ni una palabra por "limitaciones regulatorias".

La única excepción entre la gran banca española con respecto a los dividendos fue Banco Sabadell. El banco catalán acató la recomendación inicial del BCE y no ha distribuido ganancias entre sus accionistas desde que estallara la pandemia en marzo de 2020 para guardar capital para afrontar la crisis. El presidente del grupo, Josep Oliu, confirmó a principios de año que la decisión de no repartir dividendos con cargo al ejercicio pasado era firme, aunque abrió la puerta a recuperar el pago de forma "prudente" en 2021, como finalmente tiene previsto hacer en otoño.

Banco Sabadell ha sido siempre una entidad tradicionalmente de pymes. Por ello, su exposición a la crisis ha sido mayor que en entidades con menor peso de este negocio. En esta línea, González-Bueno ha reconocido que la metodología de las pruebas de resistencia establece unos criterios más exigentes en escenarios estresados para determinados países, pero también para determinados negocios. "No es en ningún caso una penalización o discriminación, sino que son criterios y que, sin duda, tienen un impacto en los distintos jugadores", ha añadido.

Sacará provecho de su exposición a pymes para hacerse con una cuota superior al 10% en la canalización de los fondos europeos

Con la intención de sacar provecho de esta línea de actividad tan marcada, Banco Sabadell tratará de quedarse con al menos un 10% de la cuota bancaria en la canalización de los fondos del Plan de Recuperación Europeo 'Next Generation'. "Haremos todo lo posible por cumplir con los clientes de forma tan satisfactoria que incluso nos haga superar esa cuota", ha remarcado el CEO de la entidad. Así, ha afirmado que las ayudas públicas en España han tenido un impacto extraordinariamente positivo. De hecho, aunque es difícil en este momento cuantificar qué porcentaje de empresas van a sufrir, ha señalado que las cifras de mora son mucho mejor de las que se esperaban inicialmente. En conjunto, las expectativas actuales son mucho mejores que las de hace meses.

Por su parte, el director financiero del banco, Leopoldo Alvear, ha apuntado que la ratio de dudosos actual se sitúa en torno al 4,4%. Ha recordado que el pico se espera para el próximo año, mientras que da por hecho que se situará por debajo del 5% en 2023. En todo caso, el potencial incremento de la morosidad del sistema en su conjunto no será comprable en absoluto con lo visto en anteriores crisis como la de 2012. En esta ocasión, considera que hay un desapalancamiento masivo por parte de las empresas, cuya ratio se sitúa por debajo de la media europea. "Si bien es previsible algo de mora, no vemos algo catastrófico", ha aseverado Alvear.