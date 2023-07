Threads capta a 70 millones de usuarios el primer día de presencia en el mercado

El máximo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció este viernes que la red social Threads, con la que pretende desbancar a Twitter, ha captado 70 millones de usuarios horas después de completar su primer día en el mercado. "70 millones de inscripciones en Threads a fecha de esta mañana. Muy por encima de nuestras expectativas", dijo Zuckerberg en su cuenta en esa misma plataforma, desde donde ha ido ofreciendo actualizaciones sobre el crecimiento de la base de usuarios.

Meta, que es propietaria de Instagram, Facebook y WhatsaApp, puso Threads a disposición del público antes de lo previsto, el miércoles a las 23.00 horas GMT, con la excepción de un importante mercado, el de la Unión Europea, debido a la política de protección de datos que mantiene. Al fuerte crecimiento de Threads ha contribuido su vinculación a Instagram, aunque parece ser una espada de doble filo, ya que si los usuarios quieren eliminar su cuenta en esta nueva red social también tendrán que cerrar la de Instagram.

Pese a todo, Instagram sigue teniendo una base de usuarios enorme, de unos 2.000 millones activos mensuales en todo el mundo, y Twitter de unos 450 millones, por lo que es pronto para que Threads cante victoria.

A simple vista, Threads parece una copia de Twitter donde hay 'posts' -fotos, vídeos de hasta 5 minutos y textos de publicaciones de hasta 500 caracteres- y se puede interactuar con ellos de tres maneras: dándoles a "me gusta", volviéndolos a 'postear' y comentando. Algunas de sus ventajas parecen pensadas precisamente para contrarrestar las recientes restricciones aplicadas por Twitter: no hay límite en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver y los contenidos están disponibles en abierto aunque no se tenga una cuenta.

"Para ser claros: nadie del equipo de ingeniería de Threads es un antiguo empleado de Twitter, simplemente no"

La mayor diferencia de Threads, por el momento, es que la nueva aplicación eventualmente será interoperable con otros servicios que también usan el protocolo de red social ActivityPub, como Mastodon y WordPress. Twitter amenazó ayer con emprender medidas legales contra Meta, acusándole de hacerse con los servicios de sus antiguos empleados para crear una copia de su aplicación, unos argumentos que el gigante tecnológico rechazó rápidamente. "Para ser claros: nadie del equipo de ingeniería de Threads es un antiguo empleado de Twitter, simplemente no", dijo el director de comunicaciones de Meta, Andy Stone, en un mensaje de Threads anoche.