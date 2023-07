Threads, el arma de Zuckerberg que amenaza con destronar a Twitter

No es la primera vez que Meta (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger) se aprovecha de las estrategias exitosas de otras redes sociales copiando su contenido: en 2016 Instagram lanzó 'Stories' o historias para competir con Snapchat y en 2020 Instagram anunció Reels, una función de video de formato corto que lucha con TikTok.

¿Podrá Threads terminar con Twitter?



Apodada por los medios estadounidenses como 'Twitter killer', Threads dispara a la red del pajarito creada en 2006 desde su mismo nombre, puesto que esa palabra en inglés significa hilos y forma parte de su vocabulario propio, además de sonar como 'threats' (amenazas). "¿Alguien cree que esto puede llegar a ser más grande que Twitter?", preguntó en Threads el luchador de artes marciales mixtas (MMA), Mike Davis, a lo que el presidente de Meta, Mark Zuckerberg respondió: "Con suerte lo lograremos".

"Tomará algún tiempo, pero creo que debería haber una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de personas en ella. Twitter ha tenido la oportunidad de hacer esto, pero no lo ha logrado", añadió el fundador de Facebook. A diferencia de otros competidores de Twitter, Meta cuenta con una buena base de usuarios. Según sus datos de 2022, Instagram cuenta con 2.000 millones de usuarios activos mensuales en el mundo y Facebook con 2.960. Instagram, junto con TikTok, es una de las redes sociales favoritas entre los jóvenes.

Tampoco es casualidad que el gigante tecnológico haya lanzado su nueva red social ahora, ya que desde la adquisición de Musk de Twitter a finales de 2022 esta red social, que sobre todo es usada por políticos y periodistas, ha experimentado numerosos problemas técnicos, suprimido el método de verificación anterior, ha despedido a gran parte de su plantilla y ha sido criticada por el tipo de contenido divisorio que promociona.

“Twitter sigue siendo el mejor lugar para las actualizaciones en tiempo real, pero sus grietas se han mostrado durante algún tiempo más allá de la compra de Musk, y este podría ser el momento oportuno para que Meta salte”, dijo Daniel Newman, director ejecutivo de Futurum Group, una empresa de investigación y firma de asesoría, a The Wall Street Journal. No obstante, los expertos señalan que el cambio de una red a otra no se producirá de la noche a la mañana, sino que tomará tiempo.

¿Diferencias y similitudes entre Threads y Twitter?

A simple vista, Threads parece una copia de Twitter donde hay post -fotos, vídeos de hasta 5 minutos y textos de publicaciones de hasta 500 caracteres- y se puede interactuar con ellos de tres maneras: dándoles a "me gusta", volviéndolos a postear y comentando. Hasta Zuckerberg reconoció lo mucho que las dos aplicaciones se parecen al tuitear -por primera vez en una década y a los pocos minutos de abrir su nueva red- en meme de un hombre araña apuntando a otro hombre araña, imagen utilizada en Internet para señalar que algo es una copia de otra cosa.

Al igual que en Twitter, se puede activar notificaciones para que se le alerte cuando un usuario publica, pero no se pueden crear listas con usuarios. Tampoco se pueden usar hashtag o etiquetas, por lo que no hay trending topics o tendencias.

Una de las ventajas de Threads es que no habrá límite en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver en Threads, uno de los diferenciadores clave entre las dos aplicaciones después que el pasado fin de semana Musk anunciara (y luego retirara) límites en la lectura de tuits para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".

El mayor diferenciador de Threads, de momento, es que la nueva aplicación eventualmente será interoperable con otros servicios que también usan el protocolo de red social ActivityPub, como Mastodon y WordPress. Meta dijo que esto significa que las publicaciones de los usuarios de Threads que tienen perfiles públicos serán visibles para los usuarios de otras aplicaciones que usan ActivityPub. No obstante, Meta no dijo cuándo Threads se conectará con ActivityPub.

Su algoritmo

La aplicación emplea parte de la infraestructura de Instagram y obliga a las personas a usar el mismo usuario de Instagram, esto permite que Threads tenga acceso a todo el contenido que Facebook e Instagram ya tiene recopilado sobre el usuario. La página principal de Threads -al igual que Instagram- es una combinación del contenido que han publicado cuentas que el usuario sigue y sugerencias generadas por un algoritmo. Pero no hay forma de hacer que Threads muestre solo las publicaciones de las cuentas que el usuario sigue u ordenar cronológicamente ese contenido.

La aplicación todavía no cuenta con publicidad, ya que la empresa ha dicho que ahora está priorizando a los usuarios. Esta nueva red solo funciona en teléfonos inteligentes y estará disponible en más de 100 países, pero ninguno de la UE. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda golpeó recientemente a Meta con una multa récord de 1.300 millones de dólares por violar sus reglas de privacidad.