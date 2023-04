Ubisoft cerrará sus oficinas de ventas en España y efectuará un plan de despidos

La empresa de videojuegos Ubisoft Entertainment, responsables de sagas tan emblemáticas como Assasin's Creed o Far Cry, cerrará sus oficinas de ventas en España, Italia, Países Bajos, Polonia y los países escandinavos, ha anunciado la compañía francesa este lunes en un comunicado a 'Bloomberg News'. El ajuste conllevará el despido de 60 empleados y se enmarca en el plan de reorganización de sus divisiones en Europa y Canadá. Ubisoft cuenta con más de 20.000 empleados a nivel mundial, según su página web.

La multinacional se ha anotado un desempeño pobre en sus últimos lanzamientos de videojuegos, a lo que se ha sumado una campaña de ventas débil. Esto se ha reflejado en su última presentación de resultados y que la compañía ha achacado a "grandes desafíos" fruto del entorno macroeconómico.

Plan bianual para reducir costes por 200 millones

Como resultado, ya anunció entonces un plan bianual para reducir costes por 200 millones de euros que afectaría a la plantilla e implicaría la venta de activos que no fuesen críticos. Además, a principios de enero, Ubisoft canceló tres títulos que aún no se habían anunciado y retrasó de nuevo el juego Skull and Bones. Por otro lado, ya en julio del año pasado se habían anunciado otras cuatro cancelaciones de juegos en desarollo.