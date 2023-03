Reino Unido rebaja las tensiones con la adquisición de Activision por Microsoft.

La Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA) ha decidido suavizar sus preocupaciones sobre el efecto que tendría la unión de Activision y Microsoft en la competencia. El regulador considera que limitar juegos como 'Call of Duty' sólo para la plataforma de Xbox sería una política muy poco beneficiosa para la multinacional estadounidense.

Si bien el regulador de Competencia británico había expresado el pasado mes de febrero en sus conclusiones provisionales sus preocupaciones sobre el impacto de la transacción en los segmentos de juegos en la nube y de consola, ha reducido el alcance de estos problemas al sector de juegos en la nube después de las evidencias recibidas durante el periodo de consultas con las partes interesadas.

En este sentido, el grupo de investigación de la CMA ha actualizado sus hallazgos provisionales y ahora considera, de manera aún provisional, que la transacción "no resultará en una disminución sustancial de competencia en relación con el mercado de videojuegos en el Reino Unido".

Pérdidas significativas

A este respecto, ha explicado que los nuevos datos indican que para Microsoft una estrategia de exclusividad para sus consolas en los juegos de Activision, incluido 'Call of Duty', "generaría pérdidas significativas en cualquier escenario plausible", por lo que no sería comercialmente beneficioso para Microsoft hacer que 'CoD' sea exclusivo para Xbox luego del acuerdo, mientras que Microsoft aún tendrá incentivos en que el juego esté disponible para PlayStation.

En cualquier caso, la CMA ha puntualizado que la actualización se relaciona solo con la competencia en el suministro de consolas y no con el impacto sobre la competencia en el suministro de servicios de juegos en la nube, donde la CMA continúa considerando cuidadosamente las respuestas proporcionadas en relación con los hallazgos provisionales publicados en febrero a la espera de emitir su informe final antes del 26 de abril de 2023.

"Habiendo considerado la evidencia adicional proporcionada, ahora hemos concluido provisionalmente que la fusión no dará como resultado una disminución sustancial de la competencia en los servicios de juegos de consola porque el costo para Microsoft de retener 'Call of Duty' de PlayStation superaría cualquier ganancia de tomar tal acción", ha indicado Martin Coleman, presidente del panel independiente de expertos que lleva a cabo la investigación de CMA. "Nuestra opinión provisional de que este acuerdo genera preocupaciones en el mercado de juegos en la nube no se ve afectada por el anuncio de hoy", ha apuntado.