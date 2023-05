El único horno activo de Ferroatlántica se apaga... y sin fecha para su reactivación

La fábrica de Ferroatlántica de Boo de Guarnizo, en Cantabria, ha detenido durante este miércoles el único horno de los cuatro que tenía en marcha y no fija una fecha para su reapertura. La planta del grupo Ferroglobe tenía previsto el parón para el día 10 del mes de abril con motivo del precio de la energía, pero finalmente se dilató hasta este miércoles.

Según han señalado a Europa Press fuentes del comité de empresa, a día de hoy los trabajadores no tienen "ni idea" de cuándo se podría retomar la actividad y la dirección de la planta cántabra tampoco lo sabría, ya que les ha trasladado que no tiene "ninguna confirmación" para hacerlo. "No tenemos ningún tipo de información que diga que vamos a arrancar", han señalado, aunque desconocen si los dirigentes del grupo a nivel nacional tiene otros planes que no han comunicado.

La factoría aún sigue a la espera de que se consiga un contrato de suministro de energía de larga duración para todo el Grupo que permita dar estabilidad a sus plantas, algo que llevan esperando ya unos meses pero del que tampoco tienen novedades.

Los 145 empleados se acogerán al ERTE firmado el año pasado

Con el nuevo parón, la mayoría de la plantilla, formada por unas 145 personas, quedará de nuevo acogida al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se firmó el año pasado, salvo algunos trabajadores que se encargarán de llevar a cabo labores de mantenimiento en uno de los hornos.

La planta de Boo ya paró sus cuatro hornos a finales del pasado mes de agosto al no poder hacer frente al incremento del coste de la electricidad, pues llegaba a superar los 400 euros/MWh, por lo que producir suponía tener pérdidas. Sin embargo, volvió a arrancar uno de ellos, el que ahora se vuelve a parar, a comienzos de este año, en el mes de enero, aprovechando que el precio había bajado.