Se acabó el buen rollo entre Mila y Alba GH VIP: “Si quieres guerra, la tenemos”

Adara, Mila y Alba viven sus últimos días en de la casa de Guadalix de la Sierra y este domingo se han enfrentado en un debate de cara a la final del próximo jueves. En el comienzo del “debate electoral”, como así lo ha denominado Jordi González, las tres finalistas han tenido que definir a sus compañeras con tres adjetivos. Ha sido en esta parte del debate cuando han saltado las chispas entre dos de las tres concursantes: Mila y Alba.

La colabora de ‘Sálvame’ ha definido a Alba Carillo como “coraje, voluntad y generosidad”, sin embargo, en el último adjetivo ha aclarado que “no en el sentido de dar cosas”. Este comentario ha molestado a la modelo, que no ha dudado en recriminarle estas palabras. “Tenemos mucho carácter las dos”, se justificaba Mila, que ha mantenido que su compañera no lo ha compartido todo con ella.

“Alucino”, respondía Alba, que, según opina, ha compartido “todo” con ella. “No estoy de acuerdo”, afirmaba. Visiblemente molesta, ha mostrado su rechazo al comentario de Mila, dejando claro que ella sí ha sido generosa. También el presentador ha dado su opinión sobre este enfrentamiento: “Opino que habéis tenido fricciones y yo me imaginaba que en el momento de definir a la otra uno de los tres no sería positivo”.

La tensión ha ido en aumento. Ante la reacción de enfado de Alba, Mila explotaba y le lanzaba un claro mensaje: “Si quieres guerra, la tenemos”. Ha insistido en que su compañera “tiene la cabecita un poco hueca” y ha mostrado su incomodidad ante este momento, que ha roto la buena convivencia. “Ay, qué final más bonita, que bien nos llevamos, ¡a la mierda! Se acabó el buen rollo”, afirmaba.