Adelántate: mira las actuaciones de los 10 primeros finalistas de Eurovisión 2019

Sorpresa en Eurovisión. Portugal y Bélgica no estarán en la final del festival que tendrá lugar el próximo sábado en Tel Aviv después de que el año pasado Netta ganara con su canción 'Toy'. Precisamente ella fue la encargada de inaugurar la primera semifinal en la que los eurofans tampoco daban crédito a la clasificación de San Marino in extremis.

Con la votación de la audiencia y un jurado profesional por cada país, ya están en la final los favoritos de la noche: Grecia, Chipre, República Checa, Islandia, Estonia, Bielorrusia y Australia. Y hay que sumarles Eslovenia, Serbia y San Marino. Tras dos horas de gala las redes sociales ardían porque nadie se esperaba que estos últimos países con sus canciones gustaran más que Conan Osiris con la canción 'Telemóveis' por Portugal o 'Wake up' de Elliot Vassamillet por Bélgica. Así son las actuaciones de los que sí han pasado junto a los cinco países que ya están, entre ellos España. En esta primera semifinal se conoció la puesta en escena de España, que mucho furor no causó.

España y su más que cuestionado decorado

España no se juega nada porque forma parte de los cinco países que ya están clasificados. Así fueron las actuaciones de los que sí compitieron y han logrado un puesto en la final:

Grecia conquista Europa

Es uno de los países que más ha impresionado al público con Katerine Duska, lnacida en Canadá, ha conquistado Europa con su voz y sus notas al amor sin género. La canción 'Better love' la podemos considerar como la mejor balada del momento y de la semifinal. El país abandona su puesta en escena más griega y apuesta por el pop.

Australia planta cara a la gravedad

Si una actuación ha despertado la atención de esta primera semifinal ha sido la fantasía cósmica circense de la australiana Kate Miller Heidke, que entre la lírica y el pop ha remontando los malos pronósticos iniciales gracias a una escenografía en la que se columpia como un junco para hacer bueno el título de su canción, "Zero Gravity". Un año más, la escenografía del país oceánico supera a todos los países donde demuestra 'algo más grande que el universo, el amor de una madre hacia su hijo'. La canción la ha escrito junto a su marido y habla de la depresión que ella mismo ha sufrido. Australia participa desde que en 2015 fue invitado por los 60 años del Festival.

Chipre se parece un poco al año pasado...

Después de que el año pasado Eleni Foureira se quedara en segunda posición, este país mediterráneo ha confiando en otra diva del pop, Tamta que ha pisado muy fuerte Tel Aviv. Con una coreografía sensual, siguiendo los pasos de 'Fuego', y una realización de infarto, se convierte en uno de los pocos temas con ritmo del certamen de la canción. Tamta se quita una espinita que tenía clavada cuando no pudo representar a Chipre. Este año lo hace con 'Replay'. El país nunca ha ganado el festival y la segunda posición del año pasado es lo más cerca que ha quedado el número 1.

Islandia vuelve al islandés y son los más provocadores

Islandia ha traído al festival una puesta en escena que pocas veces vemos. Y eso es lo que parece que ha gustado al público europeo y por eso, Hatari se ha metido a la final de Eurovisión con una canción cantada en su idioma, el islandés, algo que este país europeo no hacía desde el 2013. En los últimos años no habían conseguido meterse en la final. Gran poderío visual y sonoro con su metal oscuro y electrónico de los islandeses Hatari, con estética "bondage" para atar "Hatrið mun sigra (Hate Will Prevail)" a la estela de Rammstein. En ellos todo es provocación. El cantante es el presentador del telediario de la televisión pública islandesa.

San Marino se clasificó in extremis

El remate final a la primera semifinal fue la obra de Serhat con "Say Na Na Na" por San Marino, cuya clasificación para la final ha sido otro de los golpes de efecto inesperados del concurso. Fue in extremis. Cuando solo faltaba por conocer el último clasificado salió su nombre. El cantante es turco y además de a la música es presentador de televisión. Representó en 2016 a San Marino y casi se clasifica para la final, pero no lo consiguió. Escribió la canción en menos de cinco minutos mientras paseaba por las calles de Berlín. El país solo había pasado a la final en una ocasión y sucedió en 2014. Ahora es la segunda.

Estonia y el country

Por el toque de country bailable del DJ Avicii ha apostado "Storm", del guapo estonio Victor Crone. Lo sabía y sus juegos con la cámara fueron múltiples. Se coló en la final.

Eslovenia, nuestros Amaia y Alfred

Se ha clasificado también la delicadeza de la electrónica minimalista de los eslovenos Zala Kralj & Gasper Santl en "Sebi (To Myself)". Este dúo comenzó en verano de 2017. Antes hacían sus pinitos en la música y han sido las redes sociales las que les han puesto en contacto. Se conocieron a través de un amigo en Instagram. El año pasado ya estuvo en la final y su mejor posición ha sido un séptimo lugar en la historia del Festival.

República Checa y su colorido pop

Se ganó al público el colorido y actual pop alternativo de los checos Lake Malawi en "Friend of a friend". El nombre se inspira en una canción. Lanzaron el primer single en 2014 y lo interpretaron en directo en la BBC. Se han hecho muy amigos del representate español Miki. En colorido su actuación se parece bastante a la española.

Serbia apuesta por la balada

La balada "Kruna (The Crown)", de la serbia Nevena Bozovic, consiguió colarse en la final. Ya ha participado en Eurovisión con 13 años y quedó tercera. El año pasado se clasificó pero se quedó en su peor puesto, el 19. Este año ha elegido cantar en serbio con una balada muy potente.

Bielorrusia y ZENA​

La representante de Bielorrusia, ZENA, se ha ganado los votos del público. Es una solista de 16 años, la cantante más joven de este año, y presenta uno de los temas más pop. Desde 2004 que el país debutó en el festival se han clasificado, con esta, en seis ocasiones.