Albares no ve indicios de que Reino Unido suba las restricciones a los viajes

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, transmite optimismo al sector turismo porque "no ha tenido indicios" de que el Reino Unido se plantee reinstaurar una cuarentena a los viajeros procedentes de España después de reunirse con su homólogo, Dominic Raab, en Londres.

"(Raab) no me ha transmitido nada que me haga pensar que España vaya a caer en el color rojo de ese semáforo, o en el ámbar plus", dijo Albares, en referencia a la clasificación con la que el Reino Unido evalúa los países por su nivel de riesgo de la covid-19.

Las palabras del ministro español llegan después de que medios británicos hayan especulado con que España pudiese ser incluida como "ámbar plus", al igual que ha sucedido con Francia, lo que implicaría que incluso los vacunados con pauta completa deban hacer cuarentena al regresar de España.

De momento, España sigue siendo ámbar, lo que exime de cuarentena a los vacunados, que deben presentar pese a todo dos pruebas negativas antes de viajar y a su llegada. "No he tenido ningún indicio, ninguno, de que España vaya a ser incluida en esa lista roja. No tengo una bola milagrosa para saber lo que va a pasar en el futuro, pero hoy, en relación a los flujos turísticos por la Covid-19, no he tenido ningún indicio de que eso vaya a ser así", dijo Albares.

El jefe de la diplomacia española, además recordó que tanto el Reino Unido como España presentan dos de las tasas de vacunación más altas del mundo, algo que en principio debería de favorecer la movilidad entre ambos países.