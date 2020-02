La alcaldesa de Vic pide hablar catalán a los que "no parezcan ser catalanes"

La alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de ERC en el Parlament, Anna Erra, ha defendido en el pleno del Parlament de este miércoles que los catalanohablantes se dirijan en catalán a personas que "por su acento o por sus rasgos no aparenten ser catalanohablantes".

Durante la sesión de control al Govern en el pleno, Erra ha realizado una pregunta a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre la valoración del programa 'No me cambies la lengua', que plantea no cambiar al castellano en esas situaciones. Ha asegurado que el objetivo de esta campaña es "concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera de que hay que aprender el catalán y poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano con cualquier persona que, por su aspecto físico o su nombre, no parezca catalana".

Mira también Aragonès también se suma a la mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña

Aunque Erra ha iniciado su intervención asegurando que el catalán es lengua de acogida y fraternidad, sus palabras han levantado críticas, murmullos y gestos de contrariedad en el hemiciclo. Pese a ello, Vilallonga ha asegurado que el Govern aplaude una iniciativa que tiene por objetivo que los catalanohablantes mantengan el catalán al dirigirse a personas que "no saben si lo hablan".

Hoy hemos escuchado a una diputada de @JuntsXCat hablando de catalanes “autóctonos” y de las diferencias “físicas” entre catalanes y extranjeros.



Por desgracia, a los racistas no se les identifica por sus características físicas. #Parlament @SOSRacis pic.twitter.com/s0AxryNpIa — Pol Gibert / ♥️ (@polgibert) February 12, 2020

"Se trata de ayudarnos a no perder la lengua", ha dicho la consellera y ha destacado el interés de personas que no dominan el catalán en aprenderlo como demuestran los 80.000 alumnos apuntados al Consorci per a la Normalització Lingüística para aprender esta lengua, de los que el 72,4% son nacidos en el extranjero.

La intervención de Erra ha levantado críticas de algunos diputados a lo largo del pleno, como las del diputado del PSC-Units Òscar Ordeig que ha alertado de "la peligrosidad de valorar a las personas por su imagen y su aspecto".

Queja de Ciudadanos

En otra intervención, la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán ha exigido: "Dejen de una vez de dividir y estigmatizar a los catalanes según la lengua que hablen. ¡Todos somos igual de catalanes y ya basta!".

Tras la interrupción del pleno, el grupo naranja ha registrado una queja dirigida al presidente del Parlament, Roger Torrent, en la que le piden que "condene la utilización de expresiones supremacistas y racistas" que el partido considera que ha lanzado Erra. En la queja que ha registrado Cs, consultada por Europa Press, el partido también pide a Torrent que "ejerza sus funciones institucionales, con ecuanimidad" y garantizando la igualdad de todos los diputados en el ejercicio de su condición de representantes políticos.

Cs considera que la actitud de Erra ha sido contraria también al Código de Conducta de los miembros del Parlament, que establece que deben "tener una actitud escrupulosa y ejemplar, de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideologías, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra".

Además, Cs también ha registrado una propuesta de resolución para debatirla en la comisión de Cultura, para "condenar las expresiones racistas y supremacistas" de Erra y para reprobarla por haber expresado de este modo en el hemiciclo del Parlament. Con esta iniciativa, también quiere reprobar a la consellera de Cultura "por hablar de 'raza catalana' y por impulsar desde su Conselleria una campaña que tiene por objetivo señalar a los ciudadanos por su acento o aspecto físico", añade Cs en referencia a alusiones que Vilallonga ha realizado en otros momentos.