Andalucía presentará un recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. 

La Junta de Andalucía ha anunciado que se "encuentra preparando ya" un recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central y que se presentará "en cuanto la enmienda por la que lo van a crear se apruebe". "No podemos recurrirla hasta que no se apruebe, pero lo vamos a hacer, siempre mirando por el interés de los andaluces", ha asegurado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha criticado que este impuesto es "un ataque directo a la autonomía financiera".

Así lo ha manifestado la consejera, a través de en un comunicado, tras conocerse las enmiendas mediante las que el Gobierno va a crear dicho impuesto. "El impuesto a las grandes fortunas es un ataque directo del Gobierno de Pedro Sánchez a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, especialmente de las del PP, que hemos optado por una política de bajada de impuestos. Es un impuesto que atenta contra el ahorro y la inversión", ha advertido.

La consejera ha señalado que al Gobierno central "no le gusta que apliquemos políticas que funcionan". "Para ellos sólo hay un camino: subir los impuestos. Nosotros hemos demostrado que hay otra forma de hacer política, que además funciona", ha defendido. Tras esto, ha asegurado que el nuevo impuesto "atenta" contra la Constitución, la LOFCA y la Ley de Tributos Cedidos, así como contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía. "Es un fraude de ley parlamentario. No se han molestado ni en regular nada, tan solo se limitan a reproducir o directamente referirse a artículos de la Ley sobre el Patrimonio, que recordemos es Estatal", ha remarcado.

El Gobierno tramitará este impuesto como enmienda parcial al proyecto de ley que regula los gravámenes temporales a la banca y a las empresas energéticas. En su lista de enmiendas conjuntas, el Ejecutivo determina que la prestación del gravamen a bancos se exija también a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras sujetas al control del Banco Central Europeo (BCE). Según han confirmado a Efe fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, se trata de una enmienda conjunta del PSOE y UP que se registrará este jueves antes de que acabe el plazo para presentar las enmiendas parciales al mencionado proyecto de ley.

El impuesto a las grandes fortunas, anunciado por el Gobierno en el marco de los presupuestos de 2023, tendrá carácter temporal -ya que estará en vigor en 2023 y 2024-, será deducible del impuesto de patrimonio y tendrá tres tramos que gravarán los patrimonios a partir de 3 millones de euros. Por otra parte, también se habilita la potestad de gravamen sobre las participaciones accionariales en entidades no residentes con activos inmobiliarios subyacentes radicados en España. A juicio de PSOE y Podemos, esto corrige una "discriminación injustificada" respecto del residente, ya que el no residente elude el gravamen por el hecho de interponer una persona jurídica no residente.