Casado espera que las nuevas elecciones "no le salgan gratis" a Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha compartido su "sospecha" de que Pedro Sánchez nunca quiso realmente formar un gobierno sino que siempre prefirió ir a elecciones, desenlace que el líder de la oposición ha deseado que "no le salga gratis" al jefe del Gobierno en funciones. Además, el responsable de los 'populares' ha afianzado que, ahora, "no es momento para intentar algo que no se ha hecho en cinco meses".

"Todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que, si nos aboca a elecciones, no le salga gratis", ha afirmado Casado, quien considera que en el Gobierno tenían el "plan prefijado" de ir a otros comicios, pese a que, según ha dicho, había cuatro alternativas distintas para explorar un gobierno.

"Si finalmente hay elecciones, solamente hay un responsable, y además esas palabras las usó Sánchez contra Mariano Rajoy", ha insistido el líder del PP, que ha acusado al socialista de ser una persona que ha pasado de hacer bandera del "no es no al sí porque sí".

En la rueda de prensa en el Congreso tras entrevistarse con el rey en la ronda de contactos previa a un eventual debate de investidura, Pablo Casado ha dicho tener una "sensación agridulce" porque no entiende cómo se ha llegado a esta situación, pero también ha dicho que está satisfecho con la posición del PP, que a su juicio ha sido "responsable" y abierta al diálogo.