Cataluña aflora más de 600 muertos nuevos y enciende las alarmas en Sanidad

Los datos sobre la evolución del coronavirus en Cataluña han provocado en los últimos dos días un retraso en la actualización nacional y la situación preocupa al Ministerio de Sanidad, que se muestra sorprendido por la "incongruencia" de sus datos porque no puede ser que "no se sepa lo que pasa". Tras dos días con problemas para validar los cifras, este viernes Cataluña contabiliza un total de 6.656 muertes, lo que aflora 635 nuevas defunciones que hasta ahora no figuraban en el balance. Precisamente este dato se conoce el mismo día que Sanidad permite a Barcelona, la única zona catalana que permanecía en fase 0, pasar a fase 1.

Los expertos se muestran preocupados, no tanto por la cifra, sino por la imposibilidad de poder hacer un seguimiento de lo que realmente ocurre en la región. En ese sentido, El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que les consta que el problema con los datos ofrecidos por Cataluña están "asociados a una zona concreta" y por lo tanto el problema no es general de toda la comunidad autónoma. "Pero nos preocupa que pudiera pasar en otras" zonas, ha añadido.

Además, el director del CCAES ha sido taxativo al señalar que o se soluciona el problema en los próximos días, o "al nivel más alto tendrán que tener las discusiones y negociaciones necesarias para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes sino de todos los españoles".

Esta reflexión la ha realizado después de que ser preguntado por el cambio de fase de zonas de Cataluña a pesar de las incongruencias en los datos de las últimas horas. Simón ha explicado que el cambio de fase se decidió valorando datos aportados entre el lunes por la tarde y el martes. "Las decisiones se toman en base a un informe detallado con datos hasta el lunes o martes. La valoración del cambio de fase se hace en base a esos datos", ha incidido no sin antes apuntar que desde Cataluña tuvieron que resolver "dudas" que surgieron, y que lo hicieron "con algún esfuerzo" pero "sin problemas".

Con todo, Simón ha recordado que tras los problemas en los datos de esta comunidad de ayer y hoy están preocupados y mantienen por ello una interacción "muy importante" con Cataluña para evitar que sea un problema una vez que se pase a nuevas fases. "En principio, con algún problema en algún momento, hasta no hace mucho notificaba bien", ha añadido.

La Generalitat niega problemas en "ninguna zona"

Tras la validación de datos y las explicaciones del experto de Sanidad, el Departamento de Salud de la Generalitat ha negado que haya una zona concreta en Cataluña que indique que "la evolución y los datos de la epidemia están evolucionado a peor y de forma diferente a lo esperado".

El departamento de Salud de la Generalitat ha salido al paso de las declaraciones de Simón y ha divulgado un comunicado en el que afirma que "Cataluña publica cada día todos los datos: casos positivos, sospechosos, fallecimientos declarados por funerarias y clasificados por lugar de fallecimiento, entre otros" y subraya que estos datos "muestran hoy una evolución según lo esperado".

"Del conjunto de datos que Salud publica, el Ministerio sólo pide que les notifiquemos algunos, y son sólo éstos los que el Ministerio conoce. En este sentido, hay que recordar que el Ministerio sólo recibe datos y los interpreta, pero es la Generalitat de Cataluña quien conoce la realidad epidemiológica" de la comunidad, añade. Subraya a continuación que esta realidad muestra que no hay "ninguna zona concreta en Cataluña que indique que la evolución y los datos de la epidemia están evolucionado a peor y de forma diferente a lo esperado".

Recalca igualmente que el Departamento catalán de Salud "desconoce a qué zona de Cataluña se ha referido Simón", porque el Ministerio no se lo ha comunicado, y asegura que en la reunión bilateral celebrada ayer "tampoco se hizo ninguna mención a esta supuesta zona concreta". "En todo caso, consideramos que si el Ministerio cree que esta zona existe, debería haberlo comunicado ayer mismo. Salud, como no puede ser de otra manera y por el bien de toda la sociedad, sería el primero en indicar la existencia de alguna zona del país donde la evolución de los datos fuera peor de la esperada", agrega.

Señala por último que "como en días anteriores, Salud ha declarado hoy al Ministerio un grupo de casos de fallecimientos de días anteriores" y afirma que "estos casos ya estaban incluidos en las publicaciones que se vienen haciendo puntual y diariamente desde el Departamento de Salud".

Incongruencias en los datos

Los datos aportados por la Generalitat contenían "incongruencias", según adelantó Simón y, por ese motivo, están haciendo un esfuerzo por validar la información que llegaba. De hecho, Cataluña este jueves no pudo notificar las cifras de fallecidos y este viernes ha notificado más fallecidos de días previos pendientes de asignación de fecha de defunción.

En este sentido, ha asociado el recuento total de fallecidos por covid-19, que ha aumentado en 688 muertos de ayer a hoy a pesar de que el dato de nuevas víctimas oficial de las últimas 24 horas es de 53, a los nuevos casos notificados por Cataluña y que corresponden a defunciones "antiguas". "Habían notificado un número muy importante de varias centenas de fallecidos, pero eran fallecidos antiguos, que por la razón que fuera, en un momento determinado a lo largo de un periodo relativamente importante de días no habían sido ubicados en el día que le correspondería y han sido notificados esta mañana", ha añadido.

Al respecto, ha apuntado que una vez realizada la verificación, se ha concretado el número de fallecidos en Cataluña en 3 en las últimas 24 horas, y ha añadido que si bien la corrección de los datos a veces lleva un poco más de tiempo del deseado, "Cataluña ha tenido tiempo de corregir la parte de los fallecidos, que es una parte muy sensible".

"Están todavía corrigiendo la de los nuevos casos (...) y en prevención de posibles errores no hemos dado hoy los datos de Cataluña para esperar a que tengamos un poco más de solidez en la información", ha explicado.