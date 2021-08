Ceuta dice que pidió activar el acuerdo con Marruecos e Interior solo lo hizo

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado ahora que la iniciativa de activar el acuerdo con Marruecos para el retorno de menores no acompañados "partió de la ciudad" y que "el Ministerio del Interior hizo las gestiones con Marruecos" para que así fuera.

En una entrevista en la Ser, el presidente de Ceuta ha asegurado que "en ningún momento" ha entendido que haya habido "un intento de trasladar la responsabilidad al Gobierno de la ciudad" por parte del Ministerio del Interior y ha subrayado que todas las decisiones en cuanto al traslado de los menores al país vecino son "conjuntas y coordinadas", "desde el primer momento", con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Vivas ha declarado que "por un sentido de prudencia se ha optado, a la vista de las medidas cautelares que ha tomado el juzgado de Ceuta, paralizar el procedimiento que ha venido llevándose a cabo para el retorno de los menores a su país de origen hasta tanto queden sustanciadas y resueltas estas cuestiones judiciales".

Aunque sostiene que se está actuando "de manera correcta", ha señalado que si finalmente la justicia decide "que no se está haciendo de manera adecuada, es cuestión de analizar qué solución se adopta, pero tiene que ser inmediata". "Ha sido una gestión políticamente afortunada y creemos que hay que seguir insistiendo en esa línea y, si se dice que no es posible, habrá que buscar soluciones alternativas, y el tiempo se agota", ha manifestado el presidente de Ceuta, que ha aclarado que con esto no quiere decir que la alternativa sea enviar a los menores a la península.

Lo que Vivas no ve factible es proceder a los retornos aplicando el Reglamento de la Ley de Extranjería, ya que considera que el procedimiento que establece "es tan complejo, es tan arduo, es tan dilatado que en ningún caso puede aplicarse a una situación excepcional como la que está viviendo Ceuta".

Ayer se conocía que las repatriaciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos se mantendrán paralizadas hasta que no exista un pronunciamiento judicial sobre el proceso de retorno que se inició el pasado viernes y que sigue centrando la polémica política. Fuentes del Gobierno de Ceuta explicaban a Efe fuentes que el plazo de 72 horas fijado cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta con el que se paralizaban las repatriaciones tenía como objetivo recabar toda la información solicitada a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía sobre el proceso iniciado.

Ahora el juez deberá estudiar la documentación y dictar una resolución. Hasta que no llegue ese pronunciamiento, Ceuta mantendrá en suspenso el retorno de menores. Un proceso sobre que el miércoles la Audiencia Nacional también se pronunció al rechazar la suspensión cautelar de las repatriaciones de menores no acompañados que en esta instancia había pedido la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.