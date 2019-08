Díaz Ayuso se defiende y advierte de una campaña pensada para "dañar" su honor

La candidata de los 'populares' a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la existencia de una campaña en su contra que estaría intentando de "echar por tierra su investidura y dañar su honor". Ayuso quien, si no hay sorpresas de última hora, será investida este miércoles, ha defendido su honradez y ha avisado de que lo soporta "todo".

En una entrevista recogida por Europa Press, Ayuso ha relatado que la campaña que hay en contra de ella es porque intentan "echar por tierra" su investidura, marcarla y dañar su honor, pero que lo que nunca imaginó es que se pusiera en medio a su familia.

"Jamás pensé que se pudiera llegar tan lejos... Yo lo soporto todo. Lo que me duele es que me ataquen usando a alguien que no se puede defender por sí mismo porque está muerto. Mi padre falleció en unas circunstancias muy duras. Tampoco piensan que pueden hacer daño a otras personas como mi madre. Y eso parece que no le importa a nadie", ha lamentado la representante.

En el año 2014, el informático de Eico Adrián de Pedro, hermano de Alejandro, el supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Púnica, señaló en una declaración judicial a la candidata del PP para la Comunidad como su contacto en el partido para los trabajos de mejora reputacional de la candidata Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2011.

A este respecto, Ayuso ha indicado que se tratan de declaraciones de hace dos o tres años, que se remontan a casi "una década atrás", por lo que ha asegurado que ella solo colaboró con la comunicación de su partido político, y que la única vinculación que puede llegar a tener es por "cuestiones técnicas".